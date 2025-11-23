  • 24° C
Viral

Madre da de cinturonazos a su hijo por fumar mariguana y al final ella termina arrestada

Empezó con un regaño y acabó dándole una "cueriza", que llevó huir; como no volvió a casa, la preocupación hizo presa de la madre

Nov. 23, 2025
Ser padre o madre en tiempos tan convulsos como los actuales, donde lo que es malo se ve como bueno y lo bueno como malo, lleva a los progenitores a buscar medidas para educarlos, que van desde negativas de permisos, hasta correctivos.

Sin embargo, a una madre estadounidense se le pasó la mano, porque ni la presencia de la Policía provocó que se detuviera de aplicar una medida disciplinaria física.

Y es que Kiara sorprendió a su muchacho fumando mariguana en la casa que ambos habitan. La furia corrió por su cara, por lo que le encerró en una habitación y empezó a darle una felpa con un cinturón.

Todo ocurrió al interior de un hogar en la comunidad de Monroe, Louisiana, donde Kiara sorprendió a su hijo fumando mariguana, lo que sacó de sus cabales a la fémina y sacó el cinturón y le dio tremenda "cueriza".

imagen-cuerpo

En una oportunidad y pese a que estaba lloviendo, el chico salió disparado a la calle y no volvió, tratando de quedar fuera del alcance de su furiosa progenitora.

Pasaron las horas y la madre, preocupada, lo reportó a la Policía, cuyos agentes le encontraron en un parque cercano y lo llevaron a casa. No, la señora seguía furibunda, por lo que en cuanto vio a su hijo, y sin importar la presencia de los oficiales, siguió echándole cinturonazos.

Al ver los policías lo que pasaba, y con el antecedente de que el jovencito había huido de casa, intervinieron y detuvieron a la madre, quien fue llevada a la comisaría de Monroe; Kiara fue acusada de agresiones contra su hijo, lesiones y por atacar a un agente de Policía en una situación de violencia doméstica.

Edel Osuna
Edel Osuna
