Viral

Los mejores villancicos para escuchar esta Navidad: clásicos que nunca pasan de moda

Las canciones navideñas vuelven a sonar con fuerza esta temporada y siguen siendo parte esencial de esta temporada en México

Dic. 09, 2025
Con la llegada de diciembre, las luces, las posadas y los preparativos navideños comienzan a envolver el ambiente en México. Y, como cada año, la música se vuelve parte esencial de esta temporada: los villancicos. Estas melodías, que han acompañado a generaciones completas, resurgen para llenar hogares, escuelas, comercios y calles con un espíritu que mezcla tradición, nostalgia y alegría.

Desde himnos religiosos hasta canciones populares adoptadas por la cultura mexicana, los villancicos forman parte del sonido característico de la Navidad y siguen siendo un puente entre el pasado y el presente.

MEJORES VILLANCICOS PARA ESCUCHAR ESTA NAVIDAD:

Estos son los mejores villancicos, tanto clásicos como contemporáneos, que no pueden faltar en la playlist navideña de este año.

NOCHE DE PAZ

Considerado el villancico más famoso del mundo, "Noche de Paz" ha sido traducido a más de 140 idiomas. Su melodía suave y su mensaje de paz y esperanza lo convierten en un imprescindible de la temporada. En México, es uno de los más interpretados durante misas y festivales escolares.

LOS PECES EN EL RÍO

Uno de los favoritos en los hogares mexicanos. Su ritmo alegre y pegajoso lo han mantenido vigente por generaciones. Es común escucharlo durante posadas y pastorelas, donde se ha vuelto prácticamente un himno popular.

CAMPANA SOBRE CAMPANA

Originario de España pero profundamente arraigado en la cultura latina, este villancico narra episodios del nacimiento de Jesús. Su estructura repetitiva lo hace ideal para que niños y adultos lo canten juntos.

EL BURRITO SABANERO

Compuesto en Venezuela por Hugo Blanco, ha conquistado a toda América Latina. Su estribillo "tuki tuki tuki tuki" es uno de los más reconocibles y alegres de la Navidad.

MI BURRITO DE BELÉN

Similar en espíritu al anterior, este villancico se convirtió en un clásico infantil. Sus versiones modernas, como las de Juanes o La Rondallita, le han dado nueva vida entre las nuevas generaciones.

BLANCA NAVIDAD (WHITE CHRISTMAS)

Uno de los temas navideños más icónicos del siglo XX. Su versión más famosa, interpretada por Bing Crosby, sigue siendo la más reproducida en plataformas cada diciembre.

SANTA CLAUS LLEGÓ A LA CIUDAD

Aunque de origen anglosajón, su traducción y adaptación al español han logrado que se vuelva parte fundamental de la música navideña en México. Muchas escuelas y coros lo incluyen en sus presentaciones de fin de año.

RODOLFO EL RENO

Uno de los villancicos infantiles más queridos. La historia del reno de nariz roja es parte central de la cultura navideña moderna, especialmente entre los más pequeños.

JINGLE BELLS

Aunque no menciona directamente la Navidad, es una de las canciones más asociadas a esta época por su energía festiva y su omnipresencia en películas, anuncios y eventos navideños.

FELIZ NAVIDAD – JOSÉ FELICIANO

Un clásico latino que se escucha en todo el mundo. Su mensaje sencillo y repetitivo lo ha llevado a convertirse en una de las canciones navideñas más universales.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

