Live action de The Legend of Zelda abre cuenta oficial en X y enciende el hype de los fans

La adaptación live action de The Legend of Zelda todavía está lejos de llegar a los cines su estreno está programado para mayo de 2027, pero Nintendo y Sony Pictures ya dieron el primer paso para encender la emoción: la apertura de la cuenta oficial de la película en X.

El perfil, bajo el usuario @The_Zelda_Movie, cuenta con verificación y en pocas horas superó los 15 mil seguidores.

Aunque la cifra inicial es modesta, se espera que crezca rápidamente conforme avance la producción, al igual que un Korok floreciendo en primavera.

LO QUE SE SABE DE LA PELÍCULA

La dirección estará a cargo de Wes Ball, conocido por trabajos como The Maze Runner y Kingdom of the Planet of the Apes. La producción contará con la supervisión directa de Shigeru Miyamoto, creador de la franquicia, y Avi Arad, productor de adaptaciones exitosas como Spider-Man y Uncharted.

En el reparto, Benjamin Evan Ainsworth dará vida a Link, mientras que Bo Bragason interpretará a la Princesa Zelda. Ambos actores, aunque jóvenes, ya han demostrado su talento en proyectos como Pinocho de Disney y Renegade Nell.

Por ahora no existe un tráiler oficial, pero en redes circulan imágenes que algunos fans creen que podrían pertenecer a un primer vistazo, lo que ha desatado todo tipo de teorías.

QUÉ ESPERAR DE LA CUENTA EN X

Es probable que este perfil se convierta en el centro de noticias y contenido exclusivo para la comunidad, con publicaciones que podrían incluir:

Fotografías inéditas desde el set de rodaje.

Mensajes y videos del elenco y el equipo de producción.

y el equipo de producción. Anuncios de avances, pósters y material promocional.

Nintendo ha demostrado en sus últimas adaptaciones que sabe cómo construir expectativa, y esta cuenta será clave para mantener vivo el interés de los fans hasta el día del estreno.

UNA AVENTURA QUE YA COMENZÓ

Con la confirmación de su elenco y el inicio de su campaña en redes, la película live action de The Legend of Zelda se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de la década.

Aunque faltan casi dos años para verla en pantalla grande, la aventura ya está en marcha, y los seguidores de Hyrule ya cuentan con un nuevo espacio para compartir la emoción.