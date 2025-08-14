Jaqueline Yamilet: ¿de qué murió la joven durante cirugía estética en Monterrey?

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que la muerte de Jaqueline Yamilet Briones, de 25 años, fue consecuencia de graves lesiones intratorácicas e intraabdominales provocadas por un objeto punzante.

Estas heridas, compatibles con el uso de instrumentos quirúrgicos, ocasionaron daños en pulmones e hígado durante una cirugía estética.

LO QUE SE SABE DEL CASO

De acuerdo con el dictamen forense, las lesiones ocurrieron el pasado martes 12 de agosto en un consultorio privado de la colonia Obispado, en Monterrey. Jaqueline, originaria de Saltillo, presentó complicaciones durante el procedimiento y fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario, donde falleció poco después.

Tras el reporte de su muerte, agentes ministeriales acudieron a la clínica ubicada en el Edificio Médico de Especialistas sobre avenida Hidalgo. Allí, tras obtener la orden de cateo, se llevó a cabo una inspección entre el 13 y 14 de agosto.

HALLAZGOS DURANTE EL CATEO

La diligencia, encabezada por la Fiscalía Especializada en Feminicidios con apoyo de la Agencia Estatal de Investigaciones, permitió asegurar diversos indicios: cánulas quirúrgicas, jeringas, una bata con el nombre "Dr. Sergio" bordado, una libreta con anotaciones de una liposucción realizada el mismo día, muestras con manchas rojizas, cabello sobre una camilla y un dispositivo DVR.

Además, las autoridades detectaron irregularidades en el área de quirófano que podrían representar violaciones a normas sanitarias y derivar en sanciones administrativas.

EL MÉDICO NO ESTABA CERTIFICADO

El Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Nuevo León informó que el médico identificado en las investigaciones no figura en su padrón de especialistas. La institución lamentó el fallecimiento y exhortó a la población a verificar las credenciales de cualquier profesional antes de someterse a procedimientos estéticos.

En un comunicado, señalaron: "El procedimiento fue realizado por personas ajenas a nuestro gremio de especialistas" y pidieron a la ciudadanía extremar precauciones.

Sergio N, señalado como el presunto cirujano a cargo, permanece prófugo. Aunque existen videos donde promocionaba sus servicios, todas sus redes sociales han sido eliminadas.

Por otro lado, la página de la clínica "Toque Divino", donde Jaqueline fue identificada como la paciente número 973, continúa activa, aunque sin publicaciones desde el día de los hechos.

UN CASO QUE REABRE EL DEBATE SOBRE LAS CIRUGÍAS ESTÉTICAS

La muerte de Jaqueline ha encendido nuevamente la discusión sobre la seguridad en las cirugías estéticas y la proliferación de procedimientos realizados por personal no certificado. Autoridades y especialistas coinciden en que la verificación de la experiencia y certificación médica es clave para prevenir tragedias como esta.