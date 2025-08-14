Esta es la fecha de estreno de Thunderbolts en Disney+

Marvel Studios se prepara para llevar a su equipo de antihéroes a la pantalla chica.

Tras su paso por los cines, Thunderbolts ya tiene fecha para llegar a Disney+: será el próximo 27 de agosto cuando los fans puedan disfrutarla desde casa.

UN FENÓMENO MÁS ALLÁ DE LA TAQUILLA

La película, dirigida por Jake Schreier y protagonizada por Florence Pugh y Sebastian Stan, mostró una faceta menos convencional del universo cinematográfico de Marvel. Aunque no rompió récords en recaudación sumando 382 millones de dólares a nivel global, lo que la coloca como la cuarta producción menos taquillera del MCU, se convirtió en tendencia en redes sociales.

Las conversaciones digitales, los memes y los debates de los fans lograron mantenerla viva en la cultura pop, incluso más que algunos estrenos más ambiciosos del estudio.

ÉXITO EN LA CRÍTICA ESPECIALIZADA

En el portal Rotten Tomatoes, Thunderbolts sorprendió con una recepción muy positiva. Actualmente mantiene un 90 por ciento de aprobación basado en 97 reseñas, y llegó a debutar con un 95 por ciento, superando a gigantes como Avengers: Endgame. Solo Black Panther (2018) tuvo un inicio mejor en este aspecto.

Con un estreno en cines que dejó cifras modestas, pero con una base de fans apasionada, el lanzamiento en Disney++ promete revivir el interés por la cinta. Marvel confía en que esta nueva etapa en streaming consolide el lugar de Thunderbolts dentro de su universo cinematográfico.

LO QUE DEBES SABER ANTES DE VERLA

Thunderbolts reúne a un grupo de personajes que, a diferencia de los tradicionales Vengadores, se mueven en una delgada línea entre el heroísmo y la moral cuestionable.

El elenco incluye a figuras como Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian y Ghost, cada uno con un pasado marcado por decisiones difíciles. Esta dinámica ha sido clave para que el filme conecte con una audiencia que busca algo diferente dentro del género de superhéroes.