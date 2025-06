Lilo y Stitch se convierte en la película más vista del año con sus 807 millones de dólares en recaudación

El regreso de Lilo y Stitch a la pantalla grande ha sido un fenómeno mundial. Esta nueva versión en acción real del clásico animado de Disney ha logrado convertirse en la película más taquillera de 2025, superando los 807 millones de dólares en ingresos globales.

Bajo la dirección de Dean Fleischer Camp, el filme ha mantenido un ritmo sólido desde su estreno y no ha dejado de liderar la taquilla en las últimas semanas.

ÉXITO IMPARABLE EN TAQUILLA

Desde que llegó a las salas de cine, la cinta ha recaudado 348 millones de dólares en Estados Unidos y 459,6 millones a nivel internacional, sumando un total de 807,6 millones hasta el 11 de junio, según cifras compartidas por Deadline. Estos impresionantes resultados posicionan a Lilo y Stitch como el título más exitoso del año hasta el momento, por encima de otras producciones esperadas como A Minecraft Movie.

Mientras que muchas películas dirigidas a un público adulto han enfrentado desafíos para captar la atención en cartelera, Lilo y Stitch ha demostrado que las historias familiares siguen siendo una apuesta segura, sobre todo en temporada de verano. Según el análisis de Rotten Tomatoes, la película se mantuvo en primer lugar por tres fines de semana consecutivos tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

México ha sido uno de los mercados más fuertes para esta producción, con una recaudación de 58,6 millones de dólares. Le siguen países como Reino Unido (42,8 millones), Francia (33,2 millones), Brasil (29,5 millones) y Alemania (25,7 millones). En América Latina, Lilo y Stitch logró ingresar al Top 10 histórico de recaudación en países como Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Además, se convirtió en la película de acción real más exitosa de Disney en varios países latinoamericanos, superando récords previos y reafirmando la conexión especial que la audiencia de la región tiene con esta entrañable historia.

RÉCORDS Y LOGROS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

El estreno de Lilo y Stitch rompió varios récords importantes: fue el mejor debut en la historia del fin de semana del Memorial Day para una película de estudio en Estados Unidos, y también logró el estreno más exitoso en tres días para una película con clasificación PG en mayo. Estos logros consolidan aún más su lugar como uno de los eventos cinematográficos del año.

Con el objetivo de alcanzar la meta de los mil millones de dólares, Lilo y Stitch aún tiene camino por recorrer. Su desempeño estable en taquilla y la falta de competencia directa en el género familiar le otorgan una ventaja considerable. Sin embargo, con el próximo estreno de How to Train Your Dragon por parte de Universal Pictures, el panorama podría cambiar.

El comportamiento del público frente a este nuevo título determinará si Lilo y Stitch puede mantenerse en la cima una semana más y seguir sumando millones a su impresionante recaudación.