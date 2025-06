Surge hundimiento en colonia Libertad, piden intervención del Oomapasc

Un llamado al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) hacen vecinos de la colonia Libertad, pues a causa de las fugas de aguas negras se ha creado un hundimiento que pone en riesgo a los automovilistas que transitan por el bulevar Las Torres, entre Río Magdalena y Río de los Remedios.

En la zona se puede observar el derrame, mismo que no solo da una mala imagen a este punto de la ciudad, sino que genera malos olores y causa deterioro a la pavimentación de las vialidades.

A decir de algunas familias que se ven afectadas en esta colonia, el problema de fugas de agua sigue sin resolverse, de manera que se ven perjudicados en su día a día, al grado de que tienen que irse temporalmente durante el día, pues no soportan el olor.

"El problema es que el drenaje se encuentra tapado. Ya no puedo estar en mi casa, ya no puedo vivir así, ayúdenme por favor, la tortillería se está apestando, que vengan a destapar el drenaje, me duele la cabeza y el estómago, yo estoy enferma de la columna y no puedo estar barriendo el agua. Pido que me echen una mano", mencionó una de las afectadas, quien no mencionó su nombre.

Residentes reiteraron el llamado a la paramunicipal para que se atienda el problema antes de que el hundimiento se haga más grande, y así se eviten posibles accidentes automovilísticos que pongan en riesgo la integridad de quienes circulan por el bulevar Las Torres.

En lo que va del año se han atendido más de 39 hundimientos, informó el área técnica del Oomapasc.