Pokémon y Hershey's sorprenden con una dulce colaboración que promete conquistar a los fans

Pokémon Hershey's Collaboration Announced!



All 151 Kanto Pokémon will be featured on Pokémon Hershey's Kisses foil wrappers - coming soon!



Sign up on the Hershey's website for a chance to score a limited-edition Collector's Case:



