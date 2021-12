Le dicen que no a Spider-Man, joven disfrazado propone noviazgo

Luego del estreno de la película esperada "Spider Man No Way Home", ha sido muy común encontrar a miles de fanáticos portando sus disfraces en las salas de cine para poder disfrutar la función.

En las redes sociales de inmediato se viralizó el momento exacto en que un muchacho disfrazado se decidió de una vez por todas pedirle a su mejor amiga que se volviera su novio, un amigo de él portaba una cartulina frente a una gran multitud.

En la grabación se puede observar como aparece Spider-Man y comienza a realizar movimientos como todo un superhéroe. La mujer se emociona e inclusive se ríe más cuando mira el cartel de dice "Quieres ser mi novia"?.

La chica emocionada le pide al hombre que se quite la máscara y su felicidad se quita al ver el rostro de la persona, se da cuenta que es su amigo.

"¿Pero por qué haces esto?", le preguntó con enojo al joven; "Por qué quise ser tu Spider-Man, para poder ver la película juntos. Spider-Man con su Spider-Chica", le contesta el confundido chico.

El joven hacían intentos par contentarla, pero la molestia de su amiga subía de tono.

"No, no debiste de hacer esto, no me gustó, qué vergüenza, pero mira como está toda la gente amontonada viendo", le dice antes de irse del establecimiento.

Tras el rechazo, en las redes sociales las opiniones empezaron a dividirse, algunos criticaron fuertemente a la chica por rechazarlo de esa manera y al "Spider-Man lo calificaron como un "soltado caído".