Las 10 mejores series de Netflix para maratonear en vacaciones de invierno 2025

Las vacaciones de inviernode 2025 llegan acompañadas de bajas temperaturas, más tiempo libre y la excusa perfecta para refugiarse en casa con una buena cobija y horas de entretenimiento.

Ante esto, Netflix se consolida una vez más como la plataforma favorita para el maratón, gracias a una combinación de estrenos recientes, cierres de series emblemáticas y producciones aclamadas por la crítica que siguen conquistando a nuevas audiencias.

TOP 10 SERIES DE NETFLIX PARA MARATONEAR

STRANGER THINGS (TEMPORADA FINAL)

La quinta y última temporada de Stranger Things se convirtió en uno de los grandes eventos televisivos de 2025. Estrenada en diciembre, ofrece un cierre épico para la historia de Hawkins y el Upside Down. Ideal para un maratón nostálgico o para ponerse al día y conocer el desenlace de una de las series más influyentes de la última década.

LOS ABANDONADOS (TEMPORADA 1)

Este estreno de diciembre de 2025 sorprendió al posicionarse rápidamente en el top 10 de varios países. Su trama intrigante y su ritmo ágil la convierten en una opción perfecta para descubrir algo nuevo durante las vacaciones.

BESO DINAMITA (MINISERIE)

Una miniserie que se ha ganado el gusto del público por contar una historia cerrada, intensa y directa. Ideal para quienes buscan una experiencia completa sin comprometerse con múltiples temporadas.

ACCIDENTE (TEMPORADA 1 y 2)

Este drama con tintes de thriller ha generado conversación a nivel global. Su narrativa envolvente y episodios diseñados para verse en cadena la vuelven perfecta para maratonear en pocos días. Además se acaba de estrenar la segunda temporada, por lo que es ideal para marotonear.

MERLINA (TEMPORADAS 1 Y 2)

La serie centrada en la hija mayor de la Familia Addams sigue siendo un fenómeno. Tras romper récords con su primera temporada, la segunda mantuvo el interés del público con su humor oscuro, misterio y una protagonista icónica.

ADOLESCENCIA (MINISERIE)

Considerada por la crítica como una de las mejores series de 2025, Adolescencia ha sido comparada con producciones de alto impacto narrativo. Su tratamiento crudo y realista la convierte en una de las apuestas más fuertes del catálogo.

GAMBITO DE DAMA (MINISERIE)

Un clásico moderno de Netflix que nunca pasa de moda. Aclamada por su guion, actuaciones y estética, sigue siendo una excelente opción para quienes aún no la han visto o desean revisitarla en un solo fin de semana.

POQUITA FE

Reconocida como una de las mejores series españolas de 2025, ofrece una mirada íntima y diferente, alejada de los grandes blockbusters, pero con una narrativa sólida y personajes memorables.

THE CROWN (SERIE COMPLETA)

Con todas sus temporadas disponibles, es la elección perfecta para un maratón largo. Su retrato de la monarquía británica, cuidado al detalle, la mantiene como una de las producciones más prestigiosas de la plataforma.

COBRA KAI (SERIE COMPLETA)

Con el cierre definitivo de la serie este año, el invierno es el momento ideal para revivir o descubrir la rivalidad entre Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, una mezcla efectiva de nostalgia, acción y drama generacional.

Con estas diez series, Netflix ofrece opciones para todos los gustos y estados de ánimo. Ya sea que busques despedirte de historias icónicas o engancharte con nuevas propuestas, las vacaciones de invierno de 2025 tienen garantizadas muchas horas frente a la pantalla.