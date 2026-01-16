Lady Cerda: la mujer que insultó a policía tendrá que pedir disculpas públicas

El caso que se volvió viral en redes sociales y generó un amplio debate sobre el respeto a la autoridad y la violencia verbal tendrá consecuencias legales. Jessica “N”, conocida en internet como “Lady Cerda”, deberá ofrecer una disculpa pública y enfrentar diversas sanciones tras insultar a una oficial de tránsito que la detuvo por presuntamente conducir en estado de ebriedad.

UNA AUDIENCIA CON CONSECUENCIAS LEGALES

De acuerdo con reportes de la prensa nacional, Jessica “N” fue presentada ante un juez el pasado miércoles 14 de enero. Durante la audiencia se le impusieron varias medidas precautorias, así como una sanción económica como parte de la reparación del daño a la oficial afectada.

Entre las resoluciones dictadas por la autoridad judicial se encuentra la obligación de ofrecer una disculpa pública, la cual deberá difundirse a través de redes sociales y estar dirigida directamente a la policía que fue agredida verbalmente.

LA DISCULPA PÚBLICA Y OTRAS RESTRICCIONES

Además de la disculpa, a Jessica “N” se le prohibió acercarse tanto a la oficial como al lugar donde ocurrieron los hechos la noche del 2 de septiembre, cuando fue detenida y posteriormente grabada mientras lanzaba insultos.

También deberá presentarse de manera periódica ante las autoridades para firmar cada seis meses, como parte del seguimiento a las medidas cautelares impuestas por el juez.

PROGRAMAS CONTRA ADICCIONES Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Otra de las disposiciones establece que la joven deberá acudir a programas especializados en el tratamiento de adicciones y recibir terapia psicológica. Esta medida está relacionada con el contexto del incidente, ya que la detención ocurrió luego de que presuntamente conducía en estado de ebriedad.

Según los reportes, tras ser detenida, Jessica “N” habría intentado sobornar a la policía, lo que agravó la situación y derivó en la difusión del video que la hizo viral.

MULTA ECONÓMICA PARA REPARAR EL DAÑO

Como parte de la sanción, Jessica “N” también deberá pagar una multa económica que oscila entre los 20 mil y los 100 mil pesos mexicanos, aunque la cifra exacta no ha sido confirmada oficialmente. El monto será entregado directamente a la oficial afectada como compensación por los daños ocasionados.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un comunicado oficial que confirme o desmienta de manera puntual el monto final de la multa ni el detalle completo de las sanciones.

EL VIDEO QUE DETONÓ EL CASO LADY CERDA

El pasado 2 de septiembre comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observa a Jessica “N” insultando a una oficial de tránsito. En la grabación se le escucha llamar a la policía “cerda” y “puerca”, además de hacer comentarios clasistas relacionados con su apariencia y nivel socioeconómico.

“Grábame, mi amor. ¿A dónde me vas a subir, a TikTok o a Instagram? ¿A dónde me vas a subir, gorda? Llevo horas grabando a esta puerca, horas grabando a esta cerda”, se escucha decir a la mujer en el video.

Tras la difusión del material, la oficial agredida presentó una denuncia formal ante las autoridades capitalinas, lo que dio inicio al proceso legal.

La Fiscalía de la Ciudad de México está detrás de Jessica Moreno, joven que llamó "perra" y "cerda" a una agente de tránsito. Es otra Ximena Pichel, la #LadyRacista pic.twitter.com/XPFDlVk5sL — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 2, 2025

SILENCIO EN REDES SOCIALES

Desde que el caso se hizo público y se viralizó el video, Jessica “N” ha desaparecido de redes sociales. Hasta el momento no ha emitido declaraciones públicas ni ha confirmado si ya cumplió con alguna de las medidas impuestas.

El caso de “Lady Cerda” se ha convertido en un ejemplo del impacto que pueden tener las conductas agresivas captadas en video y difundidas en redes sociales, así como de las consecuencias legales que pueden derivarse de la violencia verbal y el desprecio hacia servidores públicos.