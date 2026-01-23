¿La Tierra no tendrá gravedad? Esto dice la teoría viral de los 7 segundos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una teoría viral que circula en redes sociales asegura que la Tierra podría perder su gravedad durante siete segundos el próximo 12 de agosto de 2026, provocando la muerte de millones de personas. Sin embargo, expertos en física y autoridades espaciales han desmentido categóricamente esta versión, calificándola como una ficción digital sin base científica.

LA TEORÍA DE LOS 7 SEGUNDOS

Según el contenido difundido en un video que se volvió viral en YouTube, la teoría sostiene que el choque de ondas gravitacionales generadas por agujeros negros anularía la tracción terrestre durante siete segundos. Durante ese breve lapso, todo lo que no estuviera anclado al suelo flotaría sin control, para luego caer violentamente cuando la gravedad se restableciera.

Los defensores de esta hipótesis también aseguran que existe un programa secreto del gobierno estadounidense que supuestamente prepara búnkeres subterráneos para proteger a funcionarios y personal esencial ante este evento.

LO QUE DICEN LOS EXPERTOS

Expertos en física, incluyendo académicos de la Universidad de Miami, señalan que la idea es imposible desde un punto de vista científico. Para que la Tierra pierda gravedad, sería necesario modificar su masa o alterar el espacio-tiempo, lo que requiere fuerzas extremadamente poderosas que los humanos no pueden controlar.

"Físicamente y teóricamente, cosas como estas podrían existir, pero no es algo que podamos observar ni provocar", explicó un especialista consultado, agregando que las ondas gravitacionales no podrían generar un efecto de este tipo sobre nuestro planeta.

LA OPINIÓN DE LA NASA

La NASA también emitió un comunicado oficial desmintiendo los rumores y confirmando que la gravedad terrestre se mantiene determinada por la masa de la Tierra, y que no hay ningún evento que altere esta fuerza natural. La única fecha relevante para el 12 de agosto de 2026 es un eclipse solar total, un fenómeno astronómico normal que no representa ningún riesgo para la vida en la Tierra.

CÓMO NACEN ESTAS TEORÍAS

Los especialistas señalan que estas teorías suelen partir de hechos científicos reales y los amplifican con exageraciones y desinformación, creando pánico innecesario. Este patrón se repite cada vez que hay eventos astronómicos visibles, como eclipses solares o lluvias de meteoros, y las versiones alarmistas se difunden rápidamente en redes sociales.

El supuesto "apocalipsis de siete segundos" no tiene fundamento científico y los ciudadanos no deben preocuparse. Los físicos y las agencias espaciales recuerdan que la gravedad terrestre seguirá intacta, y que la única experiencia real que se podrá observar el 12 de agosto es un espectacular eclipse solar.