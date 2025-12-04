La tendencia preppy que conquista el invierno 2025: uñas de rayas y cuadros

La temporada otoño-invierno llega con una propuesta que rompe por completo con la manicura tradicional: las uñas de rayas y cuadradas, un estilo elegante, cálido y con un toque preppy que ya se posiciona como el favorito para los looks festivos.

Este 2025 las mujeres les dicen adiós a los tonos pasteles y al clásico francés para darle la bienvenida a una paleta acogedora que incluye vinos profundos, naranjas quemados, marrones chocolate y diseños inspirados en la transición de estaciones.

TENDENCIA PREPPY QUE DOMINARÁ EL INVIERNO 2025

El estilo preppy, que ya domina las pasarelas y el street style con suéteres tejidos, faldas escocesas, mocasines y gabardinas, ahora se traslada a la belleza. La tendencia se traduce en manicuras que evocan estampados tradicionales como el tweed, el argyle y los cuadros escoceses, pero con un giro moderno y colorido.

Las uñas de rayas y cuadros son la versión glam y fresca de este estilo: combinan líneas finas, bloques de color y contrastes que recuerdan a las telas cálidas del invierno.

A diferencia de las manicuras nude o minimalistas, esta propuesta destaca por ser festiva sin caer en excesos, logrando un equilibrio entre elegancia y diversión.

IDEAS PARA LLEVAR LA TENDENCIA ESTE INVIERNO

PREPPY CLÁSICO

Cuadros azul marino, blanco, verde, vino y gris. Ideal para looks colegiales y abrigos camel.

RAYAS INVERNALES ELEGANTES

Rayas delgadas en cafés, azul profundo y gris. Sutiles pero chic para reuniones y fiestas.

CUADROS CÁLIDOS

Combinaciones de café, lilas, azules, beige, rosa y vino tinto. Son las favoritas de Kylie Jenner esta temporada.

RAYAS Y CUADROS COLORIDOS

Contrastes vibrantes como azul, rojo intenso, vino y amarillo. Perfectas para quienes aman lo bold.

Los artistas de uñas de las celebridades han mostrado en redes algunos de los estilos más pedidos del invierno: bases metálicas con líneas degradadas, cuadros multicolor en uñas almendra y rayas diagonales con toques de glitter que elevan cualquier look festivo.

Versátil, moderna y completamente personalizable, esta tendencia promete convertirse en la protagonista de las manicuras del invierno 2025.