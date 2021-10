La rechazan en empleo por sonreír durante entrevista de trabajo

María Manuela Fernández, una profesionista especializada en Recursos Humanos, compartió en su perfil de LinkedIn la sorprendente contestación de una empresa consultora a la que había acudido a una entrevista laboral.

María Manuela compartió que un mes atrás se había postulado para un puesto como selectora en la consultora, pero la empresa prefirió seguir buscando a otra persona y no contratarla, pero lo que más le sorprendió, fue el argumento que le dieron para prescindir de sus servicios.

"Hace un mes me postulé como selectora en una consultora, tuve la entrevista, pero me dijeron ´preferimos seguir con otra persona´. Super entendible, no es la primera vez que me lo dicen. Sin embargo, ayer me postulé de nuevo, pero resulta que era la misma empresa, solo que la entrevista la realizó otra persona. Hoy me llegó este mail con su respuesta a mi entrevista de trabajo":

"´Sonreíste demasiado durante tu entrevista de trabajo, te reíste, fuiste muy simpática´, fueron sus razones para no elegirme para el puesto, señaló.

La joven profesionista decidió tomar lo sucedido con buen humor y, aunque confesó que al principio le causó enojo, su buen humor es más fuerte que cualquier situación adversa.

"Me gusta ser una persona positiva. Pero al parecer para ellos soy un bicho raro. Una licenciada que se ríe...¡qué cosas! Yo pensaba que no solamente se sonríe para la foto, sino también a la vida".