  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 23 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Kim Kardashian revela que le diagnosticaron un aneurisma cerebral

En una nueva temporada de The Kardashians, la actriz y empresaria reflexiona sobre su salud y la crianza de sus hijos

Oct. 23, 2025
Sobre su relación con Kanye West, Kim confiesa que siempre sintió la necesidad de ayudar al artista en sus problemas personales.
Sobre su relación con Kanye West, Kim confiesa que siempre sintió la necesidad de ayudar al artista en sus problemas personales.

Tras revelar el diagnóstico, Kim habla acerca de su divorcio del rapero, quien es padre de sus cuatro hijos, y recuerda que, a pesar del fin de su matrimonio, su ex siempre seguirá presente en la vida familiar.

"Me alegro de que haya terminado", menciona en relación con la separación, aunque también remarca: "Mi ex seguirá en mi vida, pase lo que pase. Tenemos cuatro hijos".

DESCONCIERTO Y PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN

"Anoche pensé: ´¿Por qué diablos está pasando esto?´".

Cabe recordar que el aneurisma cerebral es una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro. Existen diferentes tipos con distintos niveles de gravedad, y aunque son relativamente comunes, pueden representar un riesgo si no se detectan a tiempo.

Sobre su relación con Kanye West, Kim confiesa que siempre sintió la necesidad de ayudar al artista en sus problemas personales. También expresa su tristeza por lo vivido y reconoce cómo el estrés de la relación y del divorcio afectaron su bienestar.

"Es jodidamente triste", se lamenta.

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
OpenAI Atlas, el nuevo navegador web que busca competir con Chrome
Viral

OpenAI Atlas, el nuevo navegador web que busca competir con Chrome

Octubre 23, 2025

La empresa de ChatGPT dio este martes un paso decisivo para competir con los gigantes tecnológicos al presentar su nuevo navegador web

Netflix confirma que "K-Pop Demon Hunters" tendrá muñecas y juguetes en colaboración con Mattel y Hasbro
Viral

Netflix confirma que "K-Pop Demon Hunters" tendrá muñecas y juguetes en colaboración con Mattel y Hasbro

Octubre 23, 2025

La película producida por Sony logró sobrepasar los 400 millones de minutos reproducidos, según dio a conocer la empresa de entretenimiento

PlayStation 5: estas son las novedades de la última actualización de firmware de la consola
Viral

PlayStation 5: estas son las novedades de la última actualización de firmware de la consola

Octubre 23, 2025

Cinco años después de su lanzamiento, la PS5 sigue recibiendo mejoras constantes que garantizan un funcionamiento más seguro y fluido