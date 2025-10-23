Kim Kardashian revela que le diagnosticaron un aneurisma cerebral

Tras revelar el diagnóstico, Kim habla acerca de su divorcio del rapero, quien es padre de sus cuatro hijos, y recuerda que, a pesar del fin de su matrimonio, su ex siempre seguirá presente en la vida familiar.

"Me alegro de que haya terminado", menciona en relación con la separación, aunque también remarca: "Mi ex seguirá en mi vida, pase lo que pase. Tenemos cuatro hijos".

DESCONCIERTO Y PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN

"Anoche pensé: ´¿Por qué diablos está pasando esto?´".

Cabe recordar que el aneurisma cerebral es una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro. Existen diferentes tipos con distintos niveles de gravedad, y aunque son relativamente comunes, pueden representar un riesgo si no se detectan a tiempo.

Sobre su relación con Kanye West, Kim confiesa que siempre sintió la necesidad de ayudar al artista en sus problemas personales. También expresa su tristeza por lo vivido y reconoce cómo el estrés de la relación y del divorcio afectaron su bienestar.

"Es jodidamente triste", se lamenta.