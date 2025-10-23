Netflix confirma que "K-Pop Demon Hunters" tendrá muñecas y juguetes en colaboración con Mattel y Hasbro

K-Pop Demon Hunters, también conocida como Las guerreras del K-Pop, es una de las películas animadas más exitosas de este 2025, y por ello, la compañía de juguetes Mattel no ha perdido la oportunidad de crear muñecas para sus coleccionistas de figuras de alta calidad. La noticia la dieron a conocer a través de sus redes sociales.

Mediante un post de Instagram de la famosa empresa, pudimos reconocer y dar un vistazo a las siluetas de Romi, Mira y Zoey, quienes, en conjunto con letras doradas, tenían por lema: "Por los fans".

Además, por medio de la descripción detallan que: "Netflix y Mattel están llevando la cacería más allá de las pantallas... No querrán perderse ni un solo ritmo de las K-Pop Demon Hunters".

¿CUÁNDO PUEDO COMPRAR A LAS MUÑECAS?

Hasta el momento, solo se encuentra confirmado el paquete de tres muñecas de HUNTR/X, el grupo femenino que protagoniza la historia; sin embargo, la emoción sigue presente al tratarse de tres de los personajes más queridos por el público, junto con los Saja Boys, antagonistas de la historia. Además, responde al deseo de los fans por obtener productos oficiales de la cinta.

De momento, se desconoce el precio oficial de las muñecas, aunque se espera que este se encuentre dentro del rango de costos de las figuras coleccionables premium.

Los envíos comenzarán en primavera de 2026, y se sabe que las figuras tendrán los atuendos que HUNTR/X lleva al final del filme: vestimentas blancas con detalles dorados.

HASBRO SE UNE A LA COLABORACIÓN CON LAS GUERRERAS

Hasbro lanzará una edición especial de Monopoly Deal con la temática de la exitosa cinta, la cual ya puede reservarse desde el 21 de octubre en tiendas como Amazon, con entregas previstas para el 1 de enero de 2026.

Hasbro aportará peluches, juegos de rol, dispositivos electrónicos y ediciones especiales de sus franquicias más icónicas, como NERF, Furby y Wizards of the Coast.

Sin duda alguna, K-Pop Demon Hunters se convirtió en un fenómeno cultural al ser la película animada mejor recibida de este año y, para muchos, una sorpresa grata por parte de Netflix.