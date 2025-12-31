  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 31 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Kazuyoshi Miura, a los 58 años, ficha en la tercera división de Japón

El histórico "King Kazu" sumará el decimoctavo equipo de su carrera en una trayectoria que lo llevó por varios países

Dic. 31, 2025
La edad no le ha sido impedimento para seguir en la cancha.
La edad no le ha sido impedimento para seguir en la cancha.

Contra todo pronóstico, Kazuyoshi Miura seguirá activo en el futbol profesional a punto de cumplir 59 años. El legendario delantero japonés fue anunciado como nuevo jugador del Fukushima United FC, club de la tercera división de Japón, con el que firmó un contrato por seis meses.

A casi cuatro décadas de su debut profesional con el Santos de Brasil en 1986, el histórico "King Kazu" sumará el decimoctavo equipo de su carrera, una trayectoria que abarca no solo su país natal, sino también experiencias en el futbol de Brasil, Italia, Croacia, Australia y Portugal.

En un comunicado difundido por el Fukushima United, Miura expresó su compromiso con el club y su afición: "Prometo a los jugadores, al personal, a los fanáticos, patrocinadores y a la comunidad local que daré lo mejor de mí para contribuir al equipo".

imagen-cuerpo

FIGURA HISTÓRICA DEL FUTBOL JAPONÉS

El veterano atacante añadió que su amor por el futbol permanece intacto: "Mi pasión por este deporte nunca cambiará. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de jugar en Fukushima y espero competir con intensidad mientras construimos juntos una nueva historia".

De acuerdo con el club, Miura se incorporará a los entrenamientos a partir del 10 de enero, y su contrato estará vigente hasta el 30 de junio de 2026.

Más allá de su extraordinaria longevidad, Kazuyoshi Miura es una figura histórica del futbol japonés. Fue pieza clave de la selección nacional durante una década, en la que marcó 55 goles en 89 partidos, cifra que lo mantiene como el segundo máximo goleador en la historia del combinado nipón.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Precio de la uva se dispara en México: alcanza hasta 200 pesos el kilo
Viral

Precio de la uva se dispara en México: alcanza hasta 200 pesos el kilo

Diciembre 31, 2025

Conoce las alternativas de alimentos que se pueden utilizar a la hora de pedir los deseos de Año Nuevo

Estos son los animes más esperados para enero 2026
Viral

Estos son los animes más esperados para enero 2026

Diciembre 31, 2025

Desde shonen llenos de acción hasta historias más introspectivas y emocionales

Alcalde de Amacuzac, Morelos repartirá 24 mil cervezas en fiestas patronales
Viral

Alcalde de Amacuzac, Morelos repartirá 24 mil cervezas en fiestas patronales

Diciembre 31, 2025

Además, anunció la preparación de una fiesta con comida y bebidas gratis para los asistentes