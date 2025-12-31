Kazuyoshi Miura, a los 58 años, ficha en la tercera división de Japón

Contra todo pronóstico, Kazuyoshi Miura seguirá activo en el futbol profesional a punto de cumplir 59 años. El legendario delantero japonés fue anunciado como nuevo jugador del Fukushima United FC, club de la tercera división de Japón, con el que firmó un contrato por seis meses.

A casi cuatro décadas de su debut profesional con el Santos de Brasil en 1986, el histórico "King Kazu" sumará el decimoctavo equipo de su carrera, una trayectoria que abarca no solo su país natal, sino también experiencias en el futbol de Brasil, Italia, Croacia, Australia y Portugal.

En un comunicado difundido por el Fukushima United, Miura expresó su compromiso con el club y su afición: "Prometo a los jugadores, al personal, a los fanáticos, patrocinadores y a la comunidad local que daré lo mejor de mí para contribuir al equipo".

FIGURA HISTÓRICA DEL FUTBOL JAPONÉS

El veterano atacante añadió que su amor por el futbol permanece intacto: "Mi pasión por este deporte nunca cambiará. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de jugar en Fukushima y espero competir con intensidad mientras construimos juntos una nueva historia".

De acuerdo con el club, Miura se incorporará a los entrenamientos a partir del 10 de enero, y su contrato estará vigente hasta el 30 de junio de 2026.

Más allá de su extraordinaria longevidad, Kazuyoshi Miura es una figura histórica del futbol japonés. Fue pieza clave de la selección nacional durante una década, en la que marcó 55 goles en 89 partidos, cifra que lo mantiene como el segundo máximo goleador en la historia del combinado nipón.