Estos son los animes más esperados para enero 2026

El arranque de 2026 promete ser inolvidable para los fans del anime. Enero llegará cargado de estrenos muy esperados, regresos de series icónicas y nuevas temporadas que apuntan a marcar el ritmo del año desde sus primeros días. A pesar de las polémicas que rodearon a la industria en 2025, el nuevo calendario genera entusiasmo y altas expectativas entre la comunidad.

Desde shonen llenos de acción hasta historias más introspectivas y emocionales, este primer mes del año reúne propuestas que ya están dando de qué hablar. Aquí te presentamos los animes más esperados que se estrenarán en enero de 2026.

ANIMES MÁS ESPERADOS PARA ENERO 2026

Jujutsu Kaisen temporada 3: The Culling Game parte 1

El regreso de Jujutsu Kaisen con su tercera temporada encabeza la lista de los estrenos más esperados. En esta nueva etapa se adaptará el arco de The Culling Game, uno de los más intensos y oscuros del manga.

La historia entra en una fase marcada por combates constantes, reglas letales y decisiones que pondrán a prueba a personajes clave como Yuji, Megumi y Yuta. Tras el impacto visual y narrativo de las temporadas anteriores, los fans esperan que el estudio vuelva a subir el nivel de animación y dramatismo.

Fecha de estreno: 8 de enero de 2026 en Japón.

Frieren: Beyond Journey´s End temporada 2

La segunda temporada de Frieren regresa para continuar una de las historias de fantasía más emotivas y reflexivas de los últimos años. Esta nueva entrega profundizará aún más en el paso del tiempo, la memoria y el legado que dejan los héroes después de la aventura.

Luego del reconocimiento casi unánime que recibió su primera temporada, las expectativas son muy altas. La serie promete mantener su ritmo pausado y su atmósfera melancólica, elementos que la convirtieron en una favorita tanto de la crítica como del público.

Fecha de estreno: 16 de enero de 2026 en Japón.

Fire Force temporada 3 parte 2

Fire Force regresa con la segunda parte de su tercera temporada, considerada clave para el desenlace de la historia. Estos episodios abordarán revelaciones importantes y conflictos decisivos entre la Compañía 8, los Evangelistas y el destino del mundo.

Los seguidores del shonen esperan grandes batallas, una animación de alto nivel y un cierre a la altura de todo lo construido hasta ahora. Es uno de los regresos más fuertes del mes para quienes disfrutan de la acción intensa.

Fecha de estreno: 9 de enero de 2026 en Japón y posteriormente en Occidente a través de Crunchyroll.

Hell´s Paradise temporada 2

Tras una larga espera, Hell´s Paradise finalmente vuelve con su segunda temporada. La serie continuará explorando su mundo tan hermoso como mortal, cargado de violencia, horror y dilemas morales.

Después del estreno de la primera temporada en 2023, quedaron muchas preguntas abiertas. Ahora los fans esperan combates más brutales, un mayor desarrollo de personajes como Gabimaru y Sagiri, y respuestas claras sobre los secretos de la isla.

Fecha de estreno: 11 de enero de 2026.

Oshi no Ko tercera temporada

Oshi no Ko regresa con una tercera temporada que se perfila como una de las más esperadas no solo de enero, sino de todo 2026. El anime continuará con su cruda mirada a la industria del entretenimiento, mezclando drama psicológico con giros narrativos que suelen dejar huella.

El regreso de Aqua, Ruby y el resto del elenco promete elevar aún más el conflicto emocional, llevando la historia a terrenos más oscuros e intensos.

Fecha de estreno: 14 de enero de 2026.

Trigun Stargaze

Trigun Stargaze llegará como continuación directa de Trigun Stampede, el reboot en CGI que sorprendió en 2023. Producida nuevamente por el estudio Orange, esta nueva entrega busca expandir el universo de Trigun y profundizar en la psicología de Vash.

La serie promete una narrativa más introspectiva, un tono más serio y una animación de alto nivel, apostando por una experiencia más emocional y oscura para los fans de la franquicia.

Con estos estrenos, enero de 2026 se perfila como un mes clave para la industria del anime, ideal para comenzar el año con historias que combinan acción, emoción y grandes expectativas.