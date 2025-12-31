Precio de la uva se dispara en México: alcanza hasta 200 pesos el kilo

Las uvas, el fruto tradicional para recibir el Año Nuevo, registran un fuerte incremento en su precio previo a la llegada de 2026, lo que ha llevado a muchas familias mexicanas a buscar otras opciones para cumplir con el ritual de las 12 campanadas.

En diversas zonas del país, el kilo de uva ya supera los 200 pesos, situación atribuida a la alta demanda y a que no se trata de un producto de temporada. En la Ciudad de México, por ejemplo, la uva con semilla puede encontrarse desde 39.50 pesos por kilo, mientras que la uva sin semilla alcanza hasta 220 pesos. La uva verde es la más solicitada y se comercializa en alrededor de 113.20 pesos el kilo.

En supermercados, el precio puede ser ligeramente menor; sin embargo, suele venderse empaquetada, lo que impide elegir los racimos en mejor estado o apariencia. Ante este panorama, consumidores optan por alternativas más accesibles para no dejar pasar la tradición.

Una de las principales opciones son las pasas, que no son otra cosa que uvas deshidratadas, con un precio promedio de 20 pesos el cuarto de kilo. También se recomiendan frutas pequeñas como zarzamoras, arándanos, frambuesas, granada o cerezas, que pueden sustituir simbólicamente a las uvas durante la medianoche.

¿POR QUÉ SE COMEN UVAS EN AÑO NUEVO?

La costumbre de comer uvas al iniciar el Año Nuevo tiene su origen en España, a principios del siglo XX. En 1909, tras una cosecha abundante, productores impulsaron la venta de uvas como "fruta de la suerte", empaquetadas en grupos de 12 para representar los meses del año. Con el tiempo, la tradición se consolidó y se extendió a otros países.

Más allá de comerlas, la tradición marca pedir un deseo con cada campanada, manteniendo viva la esperanza de un año nuevo lleno de salud, prosperidad y buenos augurios.