Alcalde de Amacuzac, Morelos repartirá 24 mil cervezas en fiestas patronales

Además, anunció la preparación de una fiesta con comida y bebidas gratis para los asistentes

Dic. 31, 2025
Aseguró que está "haciendo bienestar".

El alcalde de Amacuzac, Noé Reynoso Nava, ha generado controversia tras compartir un video en el que muestra la adquisición de más de 24 mil cervezas para ser distribuidas durante las festividades patronales de la Virgen de Guadalupe en enero.

En el clip, el alcalde destaca que está "haciendo bienestar" mientras supervisa la descarga de mil cartones de cerveza. Además, anunció la preparación de una fiesta con comida y bebidas gratis para los asistentes.

SE REPARTIRÁN "CON ORDEN"

Reynoso Nava, quien se define como una persona religiosa y contrario a la entrega de despensas o sillas de ruedas, aseguró que las cervezas se repartirán "con orden", acompañadas de la preparación de carne de cerdo y res para alimentar a los asistentes.

La celebración, que comenzará el 12 de enero, promete ser un evento multitudinario con actividades como la cabalgata y las mojigangas, además de la tradicional misa en honor a la Virgen de Guadalupe.

En el video, el presidente municipal muestra las instalaciones utilizadas como casa de campaña durante su campaña electoral, que ahora se han convertido en un centro de logística para la festividad.

César Leyva
