Islas Lofoten: El mejor lugar de Noruega para cazar auroras boreales en 2026

Más allá del Círculo Polar Ártico, en el norte de Noruega, las islas Lofoten se han consolidado como uno de los destinos más atractivos de Europa para observar auroras boreales en 2026.

Este archipiélago combina paisajes extremos con una vida cultural activa: fiordos profundos, montañas que emergen del mar, pueblos pesqueros llenos de historia y un cielo que, en invierno, se ilumina con las luces del norte.

EL MEJOR LUGAR DE NORUEGA PARA CAZAR AURORAS BOREALES EN 2026

Uno de los primeros puntos del recorrido es Trollfjord, un fiordo estrecho y espectacular donde habita la mayor población de águilas marinas o pigargos europeos del continente. Desde pequeñas embarcaciones, los viajeros pueden observar cómo estas rapaces, con casi dos metros y medio de envergadura, se lanzan al agua para capturar peces, ofreciendo una de las escenas naturales más impactantes de Lofoten.

La principal puerta de entrada al archipiélago es Svolvær, la localidad más poblada y mejor conectada. Cuenta con aeropuerto propio, aunque muchos visitantes llegan desde Tromsø, ciudad desde la que resulta más sencillo alquilar un vehículo. También es posible arribar por mar a bordo de barcos tradicionales como los de la compañía Hurtigruten. Svolvær resume el espíritu de Lofoten: pesca, arte y naturaleza conviven de forma natural.

Aquí destacan los rorbu, antiguas cabañas de pescadores construidas sobre pilotes, hoy reconvertidas en cómodos alojamientos. Pintadas de rojo o amarillo, estas casas forman parte del paisaje más icónico del archipiélago. Muy cerca se encuentra Svinøya, un antiguo barrio pesquero con galerías de arte y arquitectura tradicional.

Para quienes buscan fauna marina, los barcos que zarpan rumbo a Andenes permiten avistar ballenas, orcas y cachalotes, dependiendo de la temporada. Otro punto de interés es la Iglesia de Vågan, conocida como la Catedral de las Lofoten, una imponente construcción de madera levantada para los temporeros del bacalao.

A unos 30 minutos de Svolvær se localiza Henningsvær, uno de los pueblos más fotogénicos de Noruega. Tras años de declive, se ha reinventado como un centro cultural con hoteles, restaurantes, galerías y festivales de música. Es famoso, además, por su campo de fútbol rodeado de mar y montañas, considerado uno de los más espectaculares del mundo.

En invierno, las auroras boreales aparecen con frecuencia sobre este entorno único. En Lofoten, el espectáculo del cielo nocturno forma parte de la vida cotidiana, confirmando al archipiélago como uno de los mejores lugares de Noruega para perseguir las luces del norte.