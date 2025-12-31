Quedarse en casa no es flojera: la UNAM explica el fenómeno nesting

Durante los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia por COVID-19, quedarse en casa se convirtió en una recomendación sanitaria clave.

Sin embargo, para muchas personas esta práctica no fue algo nuevo. El nesting, una tendencia que consiste en preferir planes caseros antes que salir, ya era común entre jóvenes que buscan descanso, bienestar emocional y desconexión del ritmo acelerado de la vida diaria.

De acuerdo con una investigación y análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el nesting está relacionado con la necesidad de reducir el estrés laboral y académico.

La doctora Erika Villavicencio-Ayub, coordinadora de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica que quienes optan por quedarse en casa suelen tener actividades laborales o escolares altamente demandantes, por lo que utilizan los fines de semana o periodos vacacionales para recuperarse emocionalmente.

"Quienes se quedan en casa son personas con una actividad laboral que les genera un nivel importante de estrés y prefieren no salir en fines de semana o incluso en vacaciones", señala la especialista de la UNAM.

EL HOGAR COMO ESPACIO DE BIENESTAR

El nesting no implica aislamiento negativo, sino una forma consciente de aprovechar el tiempo personal. Las personas que adoptan esta tendencia suelen dedicar sus horas libres a actividades que habían postergado por falta de tiempo, como leer, cocinar, ver series, convivir con la familia, la pareja, amigos o mascotas, o simplemente descansar.

Además, muchos jóvenes han adaptado su casa, departamento o habitación para convertirla en un espacio cómodo, funcional y relajante, lo que refuerza la sensación de bienestar y control sobre su entorno.

¿ES RECOMENDABLE PARA TODOS?

Aunque el nesting puede ser una estrategia saludable para liberar tensiones, no es aconsejable en todos los casos. La UNAM advierte que, en personas con problemas de salud mental, como ansiedad o depresión, esta práctica podría intensificar síntomas si se convierte en aislamiento prolongado.

Por ello, es importante identificar si quedarse en casa genera tranquilidad o, por el contrario, malestar emocional.

CÓMO CREAR UN AMBIENTE IDEAL PARA DISFRUTAR EL NESTING

Especialistas de la UNAM recomiendan algunas acciones para aprovechar esta tendencia de forma positiva:

Identifica actividades que te generen placer , como leer, escuchar música o cocinar, y que puedas realizar fácilmente en casa.

, como leer, escuchar música o cocinar, y que puedas realizar fácilmente en casa. Organiza tu espacio : mantenerlo limpio, ordenado y con buena iluminación ayuda a que resulte más acogedor.

: mantenerlo limpio, ordenado y con buena iluminación ayuda a que resulte más acogedor. Cuida la decoración y elimina objetos que no te agraden o te generen incomodidad.

y elimina objetos que no te agraden o te generen incomodidad. Reduce el ritmo: "Camina lento y respira, date un momento para descansar y disfrutar de no hacer nada", recomienda la doctora Villavicencio-Ayub.

UNA TENDENCIA QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE

El nesting refleja una transformación en la forma en que las personas conciben el descanso y el bienestar. Más allá de una moda, se trata de una respuesta a las exigencias constantes de la vida moderna, que invita a reconectar con uno mismo desde la comodidad del hogar, siempre que se practique de manera consciente y saludable.