VIDEO | Mujer de 21 años atropella a su prometido y su amiga en un arranque de celos

Un caso que ha causado conmoción se registró en Brasil, donde una joven de 21 años fue detenida tras atropellar de manera intencional a su prometido y a una amiga de él, luego de una discusión motivada por celos. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo y quedó captado en video, material que ahora forma parte clave de la investigación judicial.

Las autoridades confirmaron que ambas víctimas murieron en el lugar del incidente y que la agresora enfrenta cargos por doble homicidio doloso, al considerar que el ataque fue premeditado.

QUIÉNES ERAN LAS VÍCTIMAS

La mujer detenida fue identificada como Geovanna Proque da Silva, de 21 años. Las víctimas fueron Raphael Canuto Costa, su novio y prometido, y Joyce Correa da Silva, de 19 años, amiga cercana de Raphael.

Personas cercanas a la pareja señalaron que Raphael y Geovanna tenían planes de boda e incluso organizaban un viaje para celebrar su compromiso. También aclararon que entre Raphael y Joyce no existía ningún tipo de relación sentimental.

CÓMO INICIÓ EL CONFLICTO

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los hechos se desencadenaron cuando Raphael asistió a una cena con amigos. Durante la reunión se tomaron fotografías que fueron publicadas en redes sociales.

Al ver las imágenes, Geovanna notó la presencia de Joyce, a quien no conocía, situación que detonó un episodio de celos. A través de mensajes de WhatsApp, la joven envió advertencias a su prometido, en las que le exigía resolver la situación o, de lo contrario, ella acudiría al lugar.

CONFRONTACIÓN Y SALIDA DEL LUGAR

Minutos después, Geovanna llegó al sitio donde se realizaba la reunión e inició una discusión directa con Raphael, centrada en la presencia de Joyce. Testigos indicaron que el intercambio fue tenso y prolongado.

Para evitar que el conflicto escalara, Raphael decidió retirarse del lugar acompañado de Joyce. Ambos se marcharon a bordo de una motocicleta.

LA PERSECUCIÓN Y EL ATROPELLO

Tras la salida de los jóvenes, Geovanna los siguió en su automóvil. Según los primeros reportes oficiales, los alcanzó a gran velocidad y los embistió de manera directa.

El impacto fue tan fuerte que Raphael y Joyce salieron proyectados varios metros, perdiendo la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Testigos señalaron que, después del atropello, la joven realizó expresiones que confirmaron la intencionalidad del acto.

#TRUECRIME SURTO e POSSESSIVIDADE

Geovanna Proque da Silva, 21, perseguiu a moto na qual Raphael Canuto Costa, 21, e Joyce Corrêa da Silva, 19, estavam e os atingiu em alta velocidade matando os dois na hora. #Homocídio qualificado pic.twitter.com/kwfZio1Qfm — Socorro ????? (@Mitty2011) December 29, 2025

DETENCIÓN Y SITUACIÓN LEGAL

Geovanna Proque da Silva fue detenida en el sitio por las autoridades. De acuerdo con la investigación, enfrenta cargos por doble homicidio doloso, al considerarse que el atropello no fue un accidente.

Las indagatorias continúan para esclarecer todos los detalles del caso. Sin embargo, los videos, los mensajes previos y los testimonios recabados hasta el momento respaldan la imputación formal en su contra.