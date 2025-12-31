  • 24° C
Viral

Estos fueron los videojuegos mejor valorados desde 2021 hasta el 2025, según Metacritic

Aunque la lista completa es extensa y diversa, estos son los cinco videojuegos mejor valorados de ese periodo, tomando en cuenta su puntuación

Dic. 31, 2025
Durante los últimos años, la industria de los videojuegos ha vivido una de sus etapas más sólidas en cuanto a calidad, innovación y recepción por parte de la crítica. Entre 2021 y 2025, varios títulos lograron posicionarse como auténticos referentes, alcanzando calificaciones sobresalientes en Metacritic y marcando a toda una generación de jugadores.

Aunque la lista completa es extensa y diversa, estos son los cinco videojuegos mejor valorados de ese periodo, tomando en cuenta su puntuación y el impacto que tuvieron en la comunidad gamer.

LOS VIDEOJUEGOS MEJOR VALORADOS DESDE 2021 HASTA EL 2025

Baldur´s Gate 3 – 96

Baldur´s Gate 3 se convirtió en uno de los lanzamientos más aclamados de la década. Este RPG ofrece una experiencia profunda, con decisiones que realmente cambian el rumbo de la historia, personajes memorables y un sistema de combate inspirado en Dungeons & Dragons. Su libertad narrativa y nivel de detalle lo colocaron rápidamente como un referente del género.

imagen-cuerpo

Elden Ring – 96

FromSoftware logró un equilibrio casi perfecto entre dificultad, exploración y narrativa ambiental. Elden Ring llevó el estilo souls a un mundo abierto inmenso, lleno de secretos, desafíos y escenarios inolvidables. Su diseño de mundo y sensación de descubrimiento fueron clave para recibir elogios tanto de la crítica como de los jugadores.

imagen-cuerpo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 96

La secuela directa de Breath of the Wild no solo cumplió las expectativas, sino que las superó. Tears of the Kingdom amplió la fórmula con nuevas mecánicas de construcción y exploración, ofreciendo una creatividad sin límites. Nintendo volvió a demostrar por qué Zelda es una de las sagas más influyentes de la historia.

imagen-cuerpo

Hades II – 95

Hades II tomó todo lo que hizo especial a su antecesor y lo llevó un paso más allá. Con un nuevo protagonista, más mitología y un combate refinado, este roguelike destacó por su estilo artístico, narrativa dinámica y ritmo adictivo. Su acceso anticipado ya lo colocó entre los títulos mejor valorados del periodo.

imagen-cuerpo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 94

Aunque su lanzamiento original fue anterior, Breath of the Wild siguió siendo uno de los juegos mejor valorados dentro del rango 2021–2025 por su vigencia e influencia. Su mundo abierto revolucionó la forma de explorar en los videojuegos, apostando por la libertad total del jugador y una experiencia orgánica.

imagen-cuerpo

UNA GENERACIÓN MARCADA POR LA CALIDAD

Estos cinco títulos no solo destacan por sus altas calificaciones en Metacritic, sino porque redefinieron géneros, elevaron estándares y demostraron que la creatividad sigue siendo el motor principal de la industria. Entre 2021 y 2025, los videojuegos vivieron una etapa dorada que difícilmente pasará desapercibida para los fans.

Brayam Chávez
