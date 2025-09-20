Instagram lanza “tomas instantáneas”: conoce la nueva función de la aplicación y como utilizarla

La popular red social Instagram ha introducido una nueva función llamada “tomas instantáneas”, diseñada para enviar fotos que desaparecen tan pronto como el destinatario las visualiza.

Esta herramienta busca ofrecer mayor control y privacidad sobre el contenido compartido, y se presenta en dos modalidades: una donde la imagen se borra inmediatamente después de ser vista y otra que se elimina 24 horas después de la visualización por parte de los seguidores.

DIFERENCIAS CON LAS INSTASTORIES

A diferencia de las clásicas InstaStories, que permanecen disponibles durante 24 horas, las tomas instantáneas se eliminan de inmediato y no pueden ser guardadas, capturadas ni grabadas.

Esta característica garantiza que las imágenes sean efímeras y auténticas, ya que no se permite añadir filtros ni stickers, mostrando el contenido tal como se capturó.

BENEFICIOS DE LA NUEVA FUNCIÓN

Entre las ventajas de esta actualización destaca la posibilidad de enviar fotos a contactos específicos o a listas personalizadas de seguidores.

El “Vanish Mode” asegura que las imágenes desaparezcan automáticamente tras su visualización o después de 24 horas, ofreciendo un control total sobre quién puede ver el contenido.

CÓMO ENVIAR TUS TOMAS INSTANTÁNEAS

Usar esta función es sencillo: basta con ir a la sección de “Mensajes” en Instagram, seleccionar el ícono de la cámara, tomar la foto, elegir los contactos y enviarla.

Las imágenes compartidas se mostrarán en la sección de “Notas” para que los destinatarios puedan verlas de manera temporal.

PRIVACIDAD Y CONTROL AL ALCANCE DE TODOS

Con esta nueva función, Instagram refuerza la seguridad y privacidad en la plataforma, permitiendo que los usuarios compartan contenido de forma más controlada y efímera, asegurando que las imágenes solo se vean por el tiempo deseado. Esta función es ideal para quienes buscan privacidad sin complicaciones y quieren controlar exactamente quién ve sus fotos. Es un pequeño cambio que puede mejorar mucho la experiencia diaria en la plataforma.