Indie Games Awards 2025 descalifica a Expedition 33 por uso de IA

Los Indie Game Awards 2025 se vieron envueltos en la polémica luego de que uno de sus principales ganadores fuera descalificado por el uso de inteligencia artificial generativa. Se trata de Clair Obscur: Expedition 33, videojuego desarrollado por el estudio francés Sandfall Interactive, que había sido reconocido como Juego del Año y Mejor Debut antes de que la decisión fuera revertida.

La premiación, organizada por Taipei Game Show, busca destacar el talento de desarrolladores independientes de todo el mundo. En esta edición participaron proyectos de 52 países y se registraron un total de 340 videojuegos.

POR QUÉ EXPEDITION 33 FUE DESCALIFICADO

De acuerdo con el medio especializado Six One Indie, los organizadores detectaron que los representantes de Sandfall Interactive declararon inicialmente no haber utilizado inteligencia artificial generativa durante el desarrollo del juego, condición obligatoria para participar en los Indie Game Awards.

Posteriormente, se determinó que esta información no era correcta. Dado que la premiación mantiene una postura clara en contra del uso de IA generativa en el proceso creativo de los videojuegos, la organización decidió retirar los reconocimientos otorgados a Clair Obscur: Expedition 33 y proceder con su descalificación oficial.

DE JUEGO DEL AÑO A FUERA DE LA COMPETENCIA

El caso llamó la atención porque el título francés ya había sido anunciado como ganador de dos de los premios más importantes del evento. El 18 de diciembre, Expedition 33 fue reconocido como Videojuego del Año y Mejor Videojuego Debutante 2025.

Sin embargo, tras la revisión del caso y la confirmación del uso de IA generativa, los premios quedaron invalidados, marcando uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de los Indie Game Awards.

LA POSTURA DE LOS INDIE GAME AWARDS SOBRE LA IA

Los organizadores han reiterado que su objetivo es reconocer el trabajo creativo humano dentro del desarrollo independiente. Por esta razón, el uso de inteligencia artificial generativa está prohibido dentro de las bases de la competencia, ya que consideran que afecta la originalidad y el esfuerzo autoral de los proyectos.

La descalificación de Expedition 33 refuerza esta postura y envía un mensaje claro a los estudios participantes sobre la importancia de la transparencia durante el registro de sus juegos.

VIDEOJUEGOS RECONOCIDOS EN LOS INDIE GAME AWARDS 2025

A pesar de la polémica, la premiación también dejó una larga lista de títulos destacados en distintas categorías. Entre los juegos reconocidos este año se encuentran:

Premio a la Accesibilidad: PEAK de Team PEAK

de Team Premio ANZ al videojuego indie: The Drifter de Powerhoof

Premio Bite-Sized: Time Flies – Playables

Premio Black Voices in Gaming: Altheia: The Wrath of Aferi de MarsLit Games

Community Manager: PEAK de Team PEAK

de Team Premio Impacto Emocional: and Roger de TearyHand Studio

Mejor Diseño de Gameplay: BallxPit de Kenny Sun

Mejor Innovación: Blue Prince de Dogubomb

Mejor juego indie latino: Pipistrello and the Cursed Yoyo de Pocket Trap

Mejor Música: Rift of the NecroDancer de Brace Yourself Games

Mejor Narrativa: Citizen Spleer 2: Starward Vector de Jump Over the Age

Mejor Desarrollo en solitario: Tall Trails de Brady Soglin

Mejor Videojuego Indie Africano: Stick it to the Stickman de Free Lives

Mejor Videojuego Indie del Sudeste Asiático: Artis Impact de Mas

Mejor Diseño Visual: 30 Birds de RAM RAM Games

Mejor Videojuego con Mujer Protagonista: Urban Myth Dissolution Center de Hakababunko

UN PRECEDENTE PARA FUTUROS DESARROLLADORES

La descalificación de Clair Obscur: Expedition 33 abre un debate importante dentro de la industria independiente sobre el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos. Al mismo tiempo, marca un precedente para futuras ediciones de los Indie Game Awards, donde la veracidad de la información proporcionada por los estudios será clave para poder competir y ser reconocidos.