¡Chainsawman regresa! Se confirma la temporada 2 del anime para 2026

Los seguidores de Chainsaw Man ya pueden respirar con alivio. La esperada continuación del anime fue confirmada oficialmente y la historia de Denji regresará con una segunda temporada. El anuncio se realizó durante el evento Jump Festa 2026, donde también se revelaron las primeras imágenes promocionales de los nuevos episodios.

La nueva entrega llevará por nombre Chainsaw Man: Assassins Arc y marcará el regreso de la serie televisiva tras la adaptación cinematográfica del arco de Reze, lo que elevó aún más la expectativa entre los fans del manga de Tatsuki Fujimoto.

MAPPA VUELVE A ENCARGARSE DEL ANIME

Uno de los puntos que más celebraron los seguidores fue la confirmación de que el estudio MAPPA será nuevamente el responsable de la animación. El anuncio despejó dudas sobre el futuro de la franquicia en televisión y dejó claro que el proyecto continúa con el mismo equipo creativo que dio vida a la primera temporada.

Con esto, Chainsaw Man retoma su formato de serie, apostando por una producción cuidada y fiel al tono oscuro y violento que caracteriza a la obra original.

DE QUÉ TRATARÁ LA TEMPORADA 2 DE CHAINSAW MAN

La segunda temporada adaptará el llamado International Assassins Arc, considerado por muchos lectores como uno de los momentos más intensos del manga.

En esta parte de la historia, Denji se convierte en el objetivo de asesinos provenientes de distintas partes del mundo. Todos ellos buscan apoderarse del poder que se esconde en su corazón, lo que desata una cadena de enfrentamientos brutales y situaciones límite.

Se espera que el anime mantenga el ritmo acelerado, la violencia explícita y los giros inesperados que hicieron destacar a esta saga dentro del manga.

ACTORES DE VOZ QUE REGRESAN EN LA NUEVA TEMPORADA

Durante el panel de Jump Festa 2026 también se confirmó el regreso de varios actores de voz principales, quienes retomarán sus papeles en la segunda temporada del anime.

Entre los nombres confirmados se encuentran:

Kikunosuke Toya como Denji

Tomori Kusunoki como Makima

Shogo Sakata como Aki

La continuidad del elenco refuerza la conexión con la primera temporada y asegura que los personajes mantendrán la esencia que los hizo tan populares.

CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE CHAINSAW MAN

Por ahora, no existe una fecha exacta de estreno. Sin embargo, la producción ya está en marcha y el proyecto está planeado para llegar a partir de 2026, aunque no se descarta que el lanzamiento se extienda dependiendo del proceso de animación.

Desde el estudio han dejado claro que la prioridad es la calidad, por lo que los fans deberán tener paciencia para ver el resultado final en pantalla.

DÓNDE VER LA PRIMERA TEMPORADA DE CHAINSAW MAN

Para quienes quieran ponerse al día o revivir la historia antes del estreno de la segunda temporada, la primera entrega completa de Chainsaw Man se encuentra disponible en Crunchyroll.

Con la confirmación de esta nueva temporada, el anime se perfila para seguir siendo uno de los títulos más comentados y esperados dentro del mundo del anime en los próximos años.