Revelan primer vistazo de parque temático de Naruto en Francia

El universo de Naruto comienza a tomar forma fuera de la pantalla. El primer parque temático inspirado en la famosa serie ninja abrirá oficialmente en 2026 en Francia y ya se han revelado las primeras imágenes y detalles de sus atracciones principales. El proyecto avanza sin retrasos y promete convertirse en un punto de encuentro para los fans del anime en Europa.

Aunque el anuncio se hizo en octubre de 2024, hasta ahora no se habían dado a conocer detalles concretos. A diferencia de otros lanzamientos relacionados con la franquicia que sí se han pospuesto, este parque parece avanzar a paso firme, lo que ha generado gran expectativa entre seguidores de todas las edades.

NARUTO: KONOHA LAND LLEGARÁ A FRANCIA EN 2026

Naruto – Konoha Land será una zona temática completamente dedicada al mundo de la serie y estará ubicada dentro del parque Parc Spirou Provence, en Monteux, Francia. El área ocupará aproximadamente 1.5 hectáreas y buscará recrear algunos de los escenarios más emblemáticos del anime.

Aunque aún no hay una fecha exacta de inauguración, los responsables confirmaron que la apertura sigue prevista para algún punto de 2026. Junto con este anuncio, también se difundieron las primeras imágenes conceptuales de las atracciones.

ATRACCIONES CONFIRMADAS PARA EL PARQUE DE NARUTO

Si bien no se ha revelado la lista completa de juegos y experiencias, ya se conocen varias de las atracciones principales, diseñadas para que los visitantes se sientan dentro del mundo ninja.

Rasengan Chakra Rotation

Una de las atracciones más llamativas será el Rasengan Chakra Rotation, un juego mecánico giratorio inspirado en el famoso jutsu enseñado a Naruto por Jiraiya.

La estructura contará con cuatro brazos giratorios que sostienen varias góndolas, con capacidad para hasta 32 personas. El movimiento simulará la rotación y la fuerza del Rasengan, generando una experiencia intensa basada en la velocidad y la fuerza centrífuga.

El Zorro de las Nueve Colas descontrolado

Otra de las grandes apuestas del parque será una montaña rusa inspirada en el Kyubi, el Zorro de las Nueve Colas sellado dentro de Naruto.

El recorrido tendrá más de un kilómetro de longitud, alcanzará velocidades de hasta 75 kilómetros por hora y contará con caídas de hasta 30 metros, además de tramos donde los visitantes viajarán de cabeza. La intención es recrear la sensación de enfrentarse al poder del Kyubi.

CONOCE LA ALDEA DE KONOHA

El parque también permitirá recorrer una versión realista de Konoha, la aldea oculta entre las hojas. Esta zona ofrecerá una experiencia inmersiva con escenarios inspirados directamente en la historia de Naruto.

Entre los espacios confirmados se encuentran las puertas de Konoha, el área donde comienzan los exámenes Chunin y zonas cercanas al Bosque de la Muerte. Además, habrá pistas de obstáculos para sentirse como un verdadero shinobi y áreas para practicar el lanzamiento de shuriken, pensadas para disfrutarse en familia.

Las calles y edificios estarán cuidadosamente diseñados para parecer sacados del anime. También se incluirán lugares icónicos como la oficina del Hokage, las estatuas de los Kage y el campo de entrenamiento del Equipo 7 junto a Kakashi.

ESTATUAS DE TAMAÑO REAL DE LOS PERSONAJES DE NARUTO

A lo largo del parque se instalarán estatuas de tamaño real de distintos personajes de la serie, elaboradas a mano con gran nivel de detalle.

Hasta ahora se han mostrado imágenes del proceso de creación de las figuras de Orochimaru y Naruto en su infancia, que ya se encuentran casi terminadas. En total habrá 10 estatuas, y aunque aún no se confirma la lista completa, se espera la presencia de personajes como Sasuke, Sakura, Itachi, Minato, Tsunade y Jiraiya.

TIENDAS DE COMIDA Y MERCHANDISING INSPIRADOS EN NARUTO

La experiencia no se limitará a las atracciones. El parque contará con espacios para comer inspirados en la serie, como Ichiraku Ramen y tiendas de Dango, además de otros platillos de la gastronomía japonesa que suelen aparecer en el anime.

También habrá tiendas con merchandising oficial resultado de la colaboración con Shueisha, Studio Pierrot y TV Tokyo, donde los visitantes podrán adquirir productos exclusivos de Naruto.

Con este parque temático, Francia se prepara para recibir a miles de fans del anime, consolidando a Naruto como una de las franquicias más queridas a nivel mundial y llevando su universo a una experiencia completamente real.