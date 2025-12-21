Chinguamiga abre restaurante mexicano en Corea

La influencer surcoreana Chinguamiga sorprendió a sus seguidores al anunciar la apertura de su propio restaurante de comida mexicana en Corea del Sur, un proyecto que marca un nuevo paso en su vínculo con México y su cultura, país donde alcanzó la fama en redes sociales.

El anuncio fue realizado directamente por la creadora de contenido a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un video mostrando el interior del restaurante, la preparación de los platillos y la reacción de los primeros clientes. En la publicación, Chinguamiga expresó su emoción por llevar sabores mexicanos a su país natal, destacando que se trata de un sueño personal hecho realidad.

Chinguamiga, cuyo nombre real es Sujin Kim, es una influencer originaria de Corea del Sur que se volvió viral en México gracias a videos en los que compara costumbres, idioma y tradiciones de ambos países. Su contenido, caracterizado por el humor y la cercanía con el público mexicano, le permitió reunir millones de seguidores en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram.

Durante varios años, Sujin Kim vivió en México, donde se empapó de la gastronomía local y mostró en sus redes su gusto por platillos como tacos, salsas y comida callejera. Esa experiencia fue clave para el concepto del restaurante, que busca ofrecer comida mexicana adaptada al paladar coreano sin perder su esencia original.

En el video publicado, se observa a clientes coreanos probando los alimentos y compartiendo comentarios positivos sobre el sabor, algunos incluso comparándolo favorablemente con cadenas internacionales de comida tex-mex que operan en el país asiático. La respuesta en redes sociales fue inmediata, con miles de mensajes de apoyo tanto de seguidores mexicanos como coreanos.

Hasta el momento, Chinguamiga no ha revelado el nombre oficial del restaurante ni su ubicación exacta dentro de Corea del Sur, aunque adelantó que compartirá más detalles en próximas publicaciones. Tampoco se ha confirmado si el proyecto contempla futuras sucursales o colaboraciones con chefs mexicanos.

Con esta apertura, la influencer consolida su papel como puente cultural entre México y Corea del Sur, llevando ahora la conexión más allá del contenido digital y apostando por la gastronomía como una forma de intercambio cultural. El restaurante representa no solo un emprendimiento personal, sino también un reflejo del impacto que la cultura mexicana ha tenido en su vida