Impacto en el deporte: Sebastián Herther, exfutbolista alemán, muere tras caer de un teleférico

La comunidad deportiva está de luto tras el trágico fallecimiento del exfutbolista alemán Sebastian Hertner, quien murió a los 34 años luego de caer de un teleférico mientras disfrutaba de unas vacaciones en Montenegro junto a su esposa. El accidente ocurrió en el centro de esquí Savin Kuk, ubicado en la localidad de Zabljak, y ha causado conmoción entre aficionados y colegas del futbol europeo.

Según reportes de medios internacionales, Hertner viajaba en una silla doble del teleférico junto a su esposa cuando la aerosilla se desprendió del cable a aproximadamente 70 metros de altura. La caída fue inevitable y provocó la muerte inmediata del futbolista. Su esposa, de 30 años, logró sobrevivir al accidente, pero sufrió fractura en el fémur y un traumatismo craneoencefálico, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital local.

Las autoridades montenegrinas iniciaron una investigación para esclarecer las causas del desprendimiento de la silla y determinar si hubo alguna negligencia en el funcionamiento del teleférico.

UNA CARRERA DEDICADA AL FUTBOL ALEMÁN

Sebastian Hertner nació en Alemania y dedicó gran parte de su vida al futbol profesional. A lo largo de su carrera defendió los colores de varios equipos alemanes, entre ellos VfB Stuttgart II, TSV 1860 Múnich, F.C. Erzgebirge Aue, Darmstadt 98, VfB Lübeck, BFC Dynamo y Teutonia 05. Su desempeño en el mediocampo y su constancia en el juego le permitieron ganarse el respeto de compañeros, entrenadores y aficionados.

Más allá de sus logros deportivos, Hertner era conocido por su carácter amable y su dedicación dentro y fuera del campo, manteniendo siempre cercanía con sus seguidores y compañeros de equipo.

REACCIONES Y CONDOLENCIAS

El ETSV Hamburgo, uno de los clubes en los que Hertner jugó, lamentó públicamente la pérdida a través de sus redes sociales, expresando solidaridad con la familia del futbolista y recordando su

La mujer que acompañaba a Hertner durante el accidente sufrió lesiones graves, pero permanece estable bajo supervisión médica. Su rescate fue realizado por los servicios de emergencia locales, quienes lograron extraerla de la silla que quedó colgando tras el desprendimiento. Su recuperación será clave en los próximos días, mientras la investigación sobre el accidente sigue en curso.

Sebastian Hertner deja un vacío en el futbol alemán y en quienes lo conocieron como jugador y persona. Su carrera, marcada por esfuerzo, disciplina y pasión por el deporte, será recordada tanto por sus logros en el campo como por su calidad humana fuera de él. La trágica manera en que perdió la vida ha generado un profundo impacto, recordando la fragilidad de la vida incluso para quienes parecen vivir en constante movimiento y aventura.