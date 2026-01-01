  • 24° C
Identifican a los cuatro jóvenes que murieron tras caer a un canal en Navojoa

El conductor del vehículo perdió el control por razones que aún no han sido esclarecidas, lo que provocó el accidente

Ene. 01, 2026
La tragedia ocurrida en el municipio de Navojoa, Sonora, ya cobró nombre y rostro. Autoridades confirmaron la identidad de los cuatro jóvenes que perdieron la vida luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a un canal de riego, en un camino de terracería de la región.

QUIÉNES ERAN LAS VÍCTIMAS

Las personas fallecidas fueron identificadas como Armando Enrique, Raúl Israel, Jorge Luis e Iván Alberto. Todos tenían entre 23 y 27 años de edad y eran originarios de la comunidad de Nachuquis, en la zona de San Ignacio. La noticia ha causado profundo impacto entre familiares, amigos y habitantes de la región.

ASÍ OCURRIÓ EL ACCIDENTE

El hecho se registró en las inmediaciones de Ignacio Cohuirimpo. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo perdió el control por razones que aún no han sido esclarecidas, lo que provocó que la unidad saliera del camino y cayera directamente al canal de riego. El automóvil terminó volcado y completamente sumergido, sin que los ocupantes lograran salir.

Tras el reporte del accidente, elementos del Cuerpo de Bomberos, paramédicos y distintas corporaciones de seguridad se trasladaron al sitio para llevar a cabo las labores de rescate. Luego de intensas maniobras, los cuerpos de los cuatro jóvenes fueron recuperados del interior del vehículo.

imagen-cuerpo

CONSTERNACIÓN EN LA REGIÓN DEL MAYO

La tragedia ha generado una fuerte conmoción en la región del Mayo, donde los jóvenes eran ampliamente conocidos. A través de redes sociales, familiares y conocidos han expresado mensajes de despedida y dolor, recordándolos como amigos, hijos y hermanos cuya pérdida deja un vacío profundo en la comunidad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


