Identifican a "enamorado" de estatua en Monclova; es de Sonora

Hace aproximadamente dos meses, un hombre en situación de calle se hizo viral en redes al ser captado en una Plaza Principal de Monclova, Coahuila, abrazando y tratando amorosamente a la estatua de la mujer lectora sentada en una banca.

El hombre podría ser sonorense, pues una familia de Ciudad Obregón se puso en contacto con Juan Antonio Ruvalcaba, quien grabó el video.

La familia cajemense dijo identificó al indigente como José Ausencio Quintero, de quien no sabían desde hace 26 años, que por problemas de drogas salió de su casa, abandonando a su esposa y sus tres hijos y nunca volvieron a saber de él. También trascendió que sus padres tienen 80 años y tiene 11 hermanos.

"Enamorado" de estatua en Monclova sería sonorense pues una familia de la Ciudad Obregón asegura haberlo identificado como José Ausencio Quintero, familiar suyo del cual no saben desde hace 26 años.

Ruvalcaba explicó que la supuesta familia del "Enamorado de Monclova" se contactó con él y le pidió que lo buscara y le preguntara si su nombre es José Ausencio Quintero.

"Sus familiares me hicieron que lo buscará otra vez y fui, le pregunté si se llamaba José Ausencio Quintero y entre que sí y que no, este hombre al final dijo que tal vez sí pudiese ser ese su nombre, yo les comuniqué todo esto a sus familiares y me dijeron que no tardan en venir a reencontrarse".

Asimismo, señaló que está en contacto con la familia, quienes le enviaron fotos para identificarlo y él les mandó algunos videos, por lo que aseguran que sí es el miembro de su familia desaparecido hace 26 años.

Sin embargo, también trascendió la información de que la familia del enamorado es de Agua Prieta, Sonora.