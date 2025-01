¿Hotspanish predijo lo que sucedería con Fofo Márquez?

Hace tiempo se publicó un video que parecía "predecir" lo que le pasaría al influencer a los años venideros

Por: Brayam Chávez

Fofo Márquez fue arrestado hace unos días tras agredir a una mujer en Naucalpan, Estado de México. Hasta ahora, el influencer ya ha sido sentenciado, pero el caso género polémica, revuelo y debate seguro entre los usuarios.

Fofo Márquez ha recibido duras críticas en las redes sociales por su comportamiento con la mujer a la que agredió físicamente y a quien le infligió múltiples golpes en el rostro y el cuerpo. Después de lo sucedido, los cibernautas han rememorado un video que HotSpanish publicó hace 2 años.

HotSpanish, cuyo nombre real es Roberto González Manzo, tuvo una disputa con Fofo Márquez. A pesar de que parecían amigos, el youtuber atacó al nativo de Jalisco, asegurando en un video que Fofo en algún momento acabaría en prisión.

HOTSPANISH ADVIRTIÓ QUE FOFO MÁRQUEZ TERMINARÍA EN LA CÁRCEL

En mayo de 2023, HotSpanish publicó un video en Facebook en el que afirmó que su relación con Fofo Márquez nunca fue completamente honesta, además de afirmar que el influencer simulaba su prosperidad.

"Yo le presté 60 mil pesos, le dije: Güey, toma, vamos a hacer como si fuéramos al banco y tú los sacas. Vas a decir que aquí tienes el dinero en tu mano, dinero que él no tenía. Es un piojo, amigos, nunca había visto a una persona que, según tenga dinero, sea tan pioja. Nunca gasta en lo absoluto, ni siquiera en él, en ropa".

En el video, HotSpanish indicó que Fofo en algún instante llegaría a su final en la cárcel e incluso reveló que estuvo en una clínica de recuperación.

"Lo único que quiero es limpiar mi imagen de esta persona que es capaz de hacer cualquier cosa. No le importa a quién se lleve; esta persona no está bien, por eso estabas anexado, carnal, porque no estás bien. Ojalá tu mamá, mire este video y te ponga un alto, carnal, porque tú no entiendes".

Finalmente, Hotspanish envió un mensaje a la madre de Fofo Márquez e indicó que las acusaciones de abuso sexual serían el motivo de su ingreso en prisión, dado que se ha comprobado que Fofo drogaba a mujeres para mantener relaciones con ellas sin su permiso.

"Va a terminar en la cárcel, anéxelo, usted haga justicia antes de que otra mujer haga justicia de lo que le ha hecho. Usted es la única que lo puede parar. Yo quise hablar con su muchacho, pero él no entiende, él está mal; las personas que lo rodean le están metiendo ideas en la cabeza, sus amigos son falsos".