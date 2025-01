"Fofo" Márquez: Hoy se conoce la sentencia del influencer acusado de tentativa de feminicidio

Luego de dos suspensiones previas, hoy finalmente se dará a conocer la sentencia del influencer de 27 años; aquí todos los de talles

Por: Luis Flores

Este viernes 24 de enero de 2025, podría determinarse si el influencer conocido como "Fofo" Márquez es culpable o no del delito de tentativa de feminicidio, por lo que aquí te contamos los detalles de la audiencia en vivo.

Luego de dos suspensiones previas, hoy finalmente se dará a conocer la sentencia de "Fofo" Márquez, toda vez que su equipo legal presente pruebas a favor del influencer de 27 años en la audiencia que comenzó a las 14:00 horas.

Llegan a su fin los alegatos de clausura tanto de la defensa cómo del Ministerio Público en el caso del polémico influencer, Fofo Márquez, quien en unos minutos conocerá el veredicto del juez que lleva su caso por tentativa de feminicidio



HASTA 48 AÑOS DE PRISIÓN

Cabe recordar que, sí "Fofo" Márquez es encontrado culpable por el delito de feminicidio en agravio de Edith "N", mujer de 52 años a quien golpeó en febrero de 2024, el influencer podría pasar un máximo de 48 años en prisión.

En punto de las 14:00 horas, la familia de "Fofo" Márquez ingresó al Penal de Barrientos, Estado de México, donde se definirá la situación legal del influencer tras la golpiza a Edith "N".

Quien también fue vista llegando a la audiencia fue la víctima, quien brindó una breve entrevista a medios de comunicación y externó su inconformidad con las acciones que ha tomado Fofo Márquez.

POLÉMICA

Edith "N" también negó que haya pagado o le hayan pagado para dar entrevistas, tal como lo han asegurado los seguidores de Fofo Márquez en medio de la última audiencia.

Sobre el reciente video compartido por Rodrigo Márquez, hermano de "Fofo" Márquez, la víctima comentó que, si el influencer no huyó del país, no fue porque haya querido afrontar la justicia, sino porque no sabía que tenía una orden en su contra.