Viral

Horóscopo de Mhoni Vidente para hoy 5 de septiembre: fortuna en el amor y las finanzas

La astróloga cubana revela sus predicciones para hoy, destacando que varios signos estarán favorecidos en el amor y las finanzas

Sep. 05, 2025
Horóscopo de Mhoni Vidente para hoy 5 de septiembre: fortuna en el amor y las finanzas

La reconocida astróloga Mhoni Vidente comparte sus predicciones para este viernes 5 de septiembre, anticipando un día cargado de oportunidades tanto en lo sentimental como en lo económico.

Según sus visiones, varios signos estarán especialmente favorecidos por las energías cósmicas, lo que se traducirá en emociones intensas, conexiones auténticas y avances en proyectos laborales o financieros. 

HORÓSCOPO DE MHONI VIDENTE HOY 5 DE SEPTIEMBRE

ARIES

Una entrada económica podría sorprenderte. El fin de semana será de mucha energía: organización en lo laboral, convivencia con amigos y reflexión personal. Procura descansar.

  • Día de la suerte: sábado
  • Números: 1, 9 y 27
  • Color: rojo intenso

TAURO

La estabilidad y el amor marcarán tu fin de semana. Recibirás noticias laborales alentadoras y momentos familiares que te brindarán calma. La paciencia será clave.

  • Día de la suerte: viernes
  • Números: 2, 18 y 33
  • Color: verde esmeralda

GÉMINIS

Tu carisma se intensifica. Posibilidades de suerte con los números 11 y 27, especialmente el domingo. La comunicación será tu mayor fortaleza estos días.

  • Día de la suerte: domingo
  • Color: amarillo brillante

CÁNCER

Será un fin de semana emotivo. Deberás cuidar tu economía, valorar el tiempo en familia y prestar atención a tu intuición.

  • Día de la suerte: sábado
  • Números: 6, 14 y 30
  • Color: plateado

LEO

El éxito laboral y la posibilidad de un romance inesperado estarán presentes. La sinceridad será tu mejor aliada.

  • Día de la suerte: viernes
  • Números: 8, 19 y 40
  • Color: dorado

VIRGO

La organización será clave para cerrar la semana. El trabajo y la necesidad de descanso estarán en primer plano.

  • Día de la suerte: domingo
  • Números: 3, 16 y 25
  • Color: azul marino

LIBRA

Llegan propuestas importantes y un fin de semana cargado de vida social. Habrá reconciliaciones y oportunidades en lo profesional.

  • Día de la suerte: sábado
  • Números: 4, 12 y 28
  • Color: rosa pastel

ESCORPIO

Las finanzas, la pasión y la reflexión se combinan. Será un fin de semana de intensidad amorosa y energía elevada.

  • Día de la suerte: viernes
  • Números: 7, 15 y 21
  • Color: negro

SAGITARIO

Tu espíritu aventurero se activa. Cierre de acuerdos, viajes cortos y momentos de inspiración espiritual marcarán los próximos días.

  • Día de la suerte: sábado
  • Números: 10, 23 y 31
  • Color: morado

CAPRICORNIO

La disciplina dará frutos en lo laboral, pero deberás equilibrar con tiempo para la familia y el amor.

  • Día de la suerte: viernes
  • Números: 9, 17 y 34
  • Color: café

ACUARIO

La creatividad y la innovación destacan. Habrá propuestas inesperadas y sorpresas amorosas. Tu independencia será muy atractiva.

  • Día de la suerte: domingo
  • Números: 13, 20 y 35
  • Color: turquesa

PISCIS

Tu intuición será poderosa. Habrá avances en trámites, conexión espiritual y experiencias amorosas profundas.

  • Día de la suerte: sábado
  • Números: 5, 22 y 36
  • Color: blanco
Jhoanna Ontiveros Peraza
