Game Awards 2025: Esta es la lista completa de ganadores

Los fanáticos de los videojuegos celebraron su noche más esperada este jueves con la ceremonia de los Game Awards 2025, realizada en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California. La gala no solo premió lo mejor del año, sino que también presentó avances de los títulos más esperados para 2026.
CATEGORÍAS Y GANADORES
Juego del Año:
Clair Obscur: Expedition 33
Mejor dirección de juego:
Clair Obscur: Expedition 33
Mejor narrativa:
Clair Obscur: Expedition 33
Mejor dirección de arte:
Clair Obscur: Expedition 33
Mejor banda sonora y música:
Lorien Testard – Clair Obscur: Expedition 33
Mejor diseño de sonido:
Battlefield 6
Mejor interpretación:
Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33
Innovación en accesibilidad:
Doom: The Dark Ages
Juegos por el impacto:
South of Midnight
Mejor juego en curso:
No Man´s Sky
Mejor apoyo a la comunidad:
Baldur´s Gate 3
Mejor juego independiente:
Clair Obscur: Expedition 33
Mejor juego para móviles:
Umamusume: Pretty Derby
Mejor juego de Realidad Virtual/Realidad Aumentada:
The Midnight Walk
Mejor juego de acción:
Hades II
Mejor acción/aventura:
Hollow Knight: Silksong
Mejor RPG:
Clair Obscur: Expedition 33
Mejor combate:
Fatal Fury: City of Wolves
Mejor juego familiar:
Donkey Kong Bananza
Mejor juego de simulación/estrategia:
Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles
Mejor juego de deportes/carreras:
Mario Kart World
Mejor juego multijugador:
Arc Raiders
Mejor adaptación de videojuego:
The Last of Us – Temporada 2
Mejor juego Esports:
Counter-Strike 2
Mejor atleta de Esports:
Chovy
Mejor equipo de Esports:
Team Vitality – Counter-Strike 2
Mejor creador de contenido:
MoistCr1TiKaL
Juego más anticipado:
Grand Theft Auto VI
Juego que cambia la industria:
Girls Make Games
Mejor debut de juego independiente:
Clair Obscur: Expedition 33
Premio Voz del jugador:
Wuthering Waves