Game Awards 2025: Esta es la lista completa de ganadores

Los fanáticos de los videojuegos celebraron su noche más esperada este jueves con la ceremonia de los Game Awards 2025, realizada en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California. La gala no solo premió lo mejor del año, sino que también presentó avances de los títulos más esperados para 2026.

CATEGORÍAS Y GANADORES

Juego del Año:

Clair Obscur: Expedition 33

Mejor dirección de juego:

Clair Obscur: Expedition 33

Mejor narrativa:

Clair Obscur: Expedition 33

Mejor dirección de arte:

Clair Obscur: Expedition 33

Mejor banda sonora y música:

Lorien Testard – Clair Obscur: Expedition 33

Mejor diseño de sonido:

Battlefield 6

Mejor interpretación:

Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33

Innovación en accesibilidad:

Doom: The Dark Ages

Juegos por el impacto:

South of Midnight

Mejor juego en curso:

No Man´s Sky

Mejor apoyo a la comunidad:

Baldur´s Gate 3

Mejor juego independiente:

Clair Obscur: Expedition 33

Mejor juego para móviles:

Umamusume: Pretty Derby

Mejor juego de Realidad Virtual/Realidad Aumentada:

The Midnight Walk

Mejor juego de acción:

Hades II

Mejor acción/aventura:

Hollow Knight: Silksong

Mejor RPG:

Clair Obscur: Expedition 33

Mejor combate:

Fatal Fury: City of Wolves

Mejor juego familiar:

Donkey Kong Bananza

Mejor juego de simulación/estrategia:

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles

Mejor juego de deportes/carreras:

Mario Kart World

Mejor juego multijugador:

Arc Raiders

Mejor adaptación de videojuego:

The Last of Us – Temporada 2

Mejor juego Esports:

Counter-Strike 2

Mejor atleta de Esports:

Chovy

Mejor equipo de Esports:

Team Vitality – Counter-Strike 2

Mejor creador de contenido:

MoistCr1TiKaL

Juego más anticipado:

Grand Theft Auto VI

Juego que cambia la industria:

Girls Make Games

Mejor debut de juego independiente:

Clair Obscur: Expedition 33

Premio Voz del jugador:

Wuthering Waves