¿Foto real o generada por IA? Así puedes comprobarlo para evitar la desinformación

En tiempos donde las redes sociales se mueven a la velocidad de la luz y las imágenes se vuelven virales en cuestión de minutos, distinguir lo real de lo artificial se ha vuelto una necesidad.

La Inteligencia Artificial (IA) no solo ha revolucionado la creación de fotos, videos y textos, sino que también ofrece herramientas que permiten identificar si un material fue generado por una persona o por un asistente automatizado.

¿CÓMO SABER SI UNA FOTO ES REAL?

La tecnología avanza y, con ella, también los recursos para comprobar la autenticidad de una imagen. Uno de los más importantes es SynthID, una herramienta desarrollada por Google e integrada en Gemini, su sistema de IA.

SynthID funciona como una marca de agua digital invisible que se incrusta en todas las imágenes generadas por IA. Esta marca permanece en el archivo incluso si la foto es editada o modificada, lo que permite detectar su origen artificial.

Aunque el sello no es visible para el ojo humano, sí puede ser leído por plataformas especializadas, incluida la propia IA de Gemini.

Google explica que el objetivo de SynthID es brindar a los usuarios una forma rápida y confiable de saber si una imagen es auténtica. Esto ayuda a combatir la manipulación, el uso indebido de contenido y la desinformación, ya que valida la procedencia del material y la fuente que lo difundió.

Además, SynthID forma parte de la Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido (C2PA), donde también colaboran empresas como Adobe, Meta, Microsoft, OpenAI y otras firmas involucradas en la creación y verificación de contenido digital.

Google adelantó que en el futuro lanzará versiones más avanzadas de esta tecnología, capaces de analizar no solo fotos, sino también videos, audios y documentos generados por IA.

ASÍ PUEDES SABER SI UNA FOTO FUE GENERADA CON IA

Si tienes dudas sobre la autenticidad de una imagen, puedes comprobarlo fácilmente desde tu celular o computadora. Solo sigue estos pasos:

Abrir la app o entra al sitio web de Gemini .

. Dar clic en el signo "+" para subir la foto que se desea analizar.

Una vez cargada, escribir: "¿Esta foto está hecha con IA?"

Esperar a que la herramienta entregue su veredicto.

Si se desea obtener más contexto o un análisis más profundo, añadir "@synthid" antes o después de lapregunta.

Con estas herramientas, hoy es más sencillo verificar si una imagen es real o creada con inteligencia artificial.