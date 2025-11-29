Aficionado del América muere atropellado cuando iba camino al juego

La previa del partido entre América y Monterrey se vio marcada por una tragedia que conmocionó a la afición azulcrema y a la comunidad deportiva.

Un aficionado perdió la vida en un accidente vial en Tultitlán, Estado de México, cuando se dirigía al Estadio Ciudad de los Deportes para presenciar el encuentro de este sábado 29 de noviembre.

VISITÓ EL TEMPLO DE LA MUERTE ANTES DEL ACCIDENTE

El incidente ocurrió entre las 12:30 y 13:00 horas sobre la Vía López Portillo, una de las avenidas más transitadas de la zona. El hombre viajaba acompañado de amigos rumbo al partido, aunque antes hicieron una parada en el Templo de la Santa Muerte, sitio reconocido por la alta afluencia de visitantes.

De acuerdo con los primeros reportes, el aficionado fue arrollado mientras caminaba por el carril exclusivo del Mexibús, lo que provocó su muerte inmediata. Hasta el momento, no se han dado a conocer ni su identidad ni mayores detalles sobre las circunstancias exactas del hecho.

Elementos de la Policía Municipal de Tultitlán acordonaron el área poco después del accidente, mientras que la Fiscalía del Estado de México inició las diligencias correspondientes y abrió una carpeta de investigación.

El vehículo involucrado fue detenido metros más adelante, facilitando el trabajo de los peritos.

La tragedia ocurrió apenas unas horas antes del silbatazo inicial, programado para las 17:00 horas. Miles de aficionados se trasladaban hacia el estadio, generando un ambiente de emoción y expectativa que rápidamente se tiñó de tristeza al conocerse la noticia.

El fallecimiento del seguidor del América reavivó discusiones sobre la necesidad de reforzar medidas de seguridad y prevención para los asistentes que se desplazan hacia los encuentros deportivos, especialmente en zonas de alto tránsito.