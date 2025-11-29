Corona de Adviento: significado, colores y orden para encender las velas

La Corona de Adviento es mucho más que un adorno navideño: es un signo espiritual que prepara a las familias para la llegada del Niño Jesús. Su presencia en los hogares recuerda que el Adviento es un tiempo de espera, esperanza y renovación interior.

¿QUÉ ES LA CORONA DE ADVIENTO?

Se trata de una corona circular elaborada tradicionalmente con follaje verde, de pino, abeto o material similar, y adornada con cuatro velas. Cada elemento tiene un significado que invita a vivir este periodo litúrgico de forma consciente y profunda.

SIGNIFICADO DE SUS ELEMENTOS

Forma circular: El círculo, sin principio ni fin, simboliza la eternidad de Dios y la esperanza en la venida de Cristo. También recuerda los siglos de espera del Mesías desde Adán hasta el nacimiento de Jesús, así como la preparación para su segunda venida.

Follaje verde: Representa la esperanza, la gracia y el crecimiento espiritual. Su color vivo evoca la vida nueva que trae la Navidad.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS VELAS DE ADVIENTO?

Cada domingo se enciende una vela acompañada de oración, lectura bíblica y un villancico. La luz progresiva simboliza cómo Cristo disipa la oscuridad del mundo. Cada vela corresponde a una de las cuatro semanas de Adviento.

COLORES Y ORDEN DE LAS VELAS

La costumbre indica usar tres velas moradas y una rosa:

Velas moradas (1°, 2° y 4° domingo): representan penitencia, humildad y preparación.

Vela rosa (3° domingo - Gaudete): significa alegría porque la Navidad está cerca. Este domingo invita a regocijarse ante la inminente llegada de Jesús.

¿CUÁNDO SE ENCIENDE EL CIRIO BLANCO?

Durante la Nochebuena, la familia enciende un cirio colocado al centro de la Corona. Su luz representa a Cristo, Luz del mundo, y se acompaña con una oración de acción de gracias pidiendo que Jesús nazca en el corazón de cada miembro del hogar.

La Corona de Adviento, con sus signos y oraciones, nos ayuda a vivir una preparación auténtica para recibir con gozo el nacimiento del Salvador.