Fan crea una placa base funcional para PlayStation 30 años después de su lanzamiento

A medio siglo de su lanzamiento, la primera consola PlayStation sigue siendo una joya para los aficionados del hardware clásico. A pesar de las nuevas generaciones de consolas, como la potente PS5, la PS1 mantiene su lugar en el corazón de miles de jugadores.

Sin embargo, los efectos del tiempo y la falta de repuestos han dificultado su restauración. En este contexto, un apasionado ingeniero ha logrado lo que parecía impensable: crear una nueva placa base funcional para la consola original, sin necesidad de depender de Sony.

UNA NUEVA VIDA PARA LA PLAYSTATION 1

El creador de esta hazaña es Lorentio Brodesco, un ingeniero electrónico de Italia conocido en Reddit como LorentioB. Él presentó con entusiasmo su proyecto "nsOne", siglas de "Not Sony´s One". Esta placa madre no es una emulación ni una réplica moderna, sino una placa real que puede reemplazar a la original sin perder compatibilidad con el hardware auténtico de la PS1.

A través de métodos poco convencionales como el lijado óptico y el escaneo de capas internas de placas originales, Brodesco logró reconstruir cada conexión del circuito.

Todo el proceso fue realizado utilizando herramientas accesibles y técnicas de ingeniería inversa manual, lo que demuestra el nivel de dedicación detrás del proyecto.

UN DISEÑO QUE RESPETA EL PASADO Y MEJORA EL PRESENTE

La nsOne se basa en la revisión PU-23, una de las últimas variantes lanzadas oficialmente por Sony. Pero Brodesco decidió dar un paso más: reincorporó el puerto paralelo, ausente en las versiones modernas de la consola, y añadió mejoras estructurales que optimizan su funcionamiento.

Mientras la placa original contaba con dos capas, la nsOne utiliza cuatro, lo que permite una mejor organización interna sin modificar el tamaño original. Es completamente compatible con los componentes esenciales de la PS1: CPU, GPU, SPU, RAM, reguladores y más. Esto significa que puede revivir consolas originales sin recurrir a soluciones alternativas ni adaptaciones modernas.

APOYO COMUNITARIO Y VISIÓN A FUTURO

El proyecto fue lanzado en Kickstarter, donde alcanzó un financiamiento superior a su meta inicial. Con más de 5.800 euros recaudados por parte de 65 patrocinadores, Brodesco ofreció tanto versiones ensambladas como placas vacías, permitiendo a los usuarios elegir cómo abordar su restauración. Las primeras entregas están previstas para enero de 2026.

Más allá del éxito inmediato, Brodesco también planea liberar toda la documentación técnica, los archivos de diseño y las versiones listas para producir, fomentando la participación de otros entusiastas. Incluso ha compartido su ambición de crear una PlayStation 1 portátil completamente funcional basada en la nsOne.