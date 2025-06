5 Países donde el iGaming está en auge: Un vistazo a los mercados con mayor crecimiento en 2025

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han causado que el mundo del iGaming se expanda cada vez más rápido y, con cada paso, también se van cambiando los modos de entretenimiento, las apuestas deportivas y las experiencias de los usuarios en los casinos en fenómenos globales. Si a estas mejoras tecnológicas les sumamos mejores regulaciones, obtendremos más terreno de juego. Es gracias a estos cambios que cada vez más países le abren la puerta al mercado del juego. Y entre todos estos acontecimientos, hay una marca que se destaca y está causando sensación en múltiples mercados. Se trata de Stake.com, una plataforma pionera en los juegos de apuestas en línea compatibles con criptomonedas, que está pisando fuerte en el terreno regulado de todo el mundo.

A continuación, exploraremos cinco países en los que el iGaming está en auge en 2025, según las expansiones estratégicas de mercado de Stake.com.

Brasil: el Despertar de un Gigante

Brasil se destaca por ser un país amante de los deportes y, en particular, apasionado del fútbol y de las MMA (en particular, de la UFC). Además, cuenta con inmensas bases de seguidores muy apasionados por sus equipos o deportistas favoritos. Sin embargo, no fue sino hasta 2023 que Brasil le abrió las puertas al sector del juego en línea, puesto que antes era una zona gris, legalmente hablando.

Esta nueva ley le abrió las puestas a un mercado que hasta entonces permanecía en las sombras, y que ahora tenía acceso a más de 215 millones de personas. Ahora, los operadores tienen licencia y regulaciones que los respaldan para garantizar la transparencia, la protección de los jugadores y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Como si esto no fuera ya una gran victoria para el sector, Brasil fue un paso más adelante y adoptó con gran rapidez los pagos digitales, en particular, del sistema PIX. Este sistema nacional de pagos instantáneos facilitó en gran medida el acceso a los depósitos y a los retiros de fondos para todos los jugadores.

En medio de toda esta revolución, Stake.com no tardó en reconocer su gran oportunidad para insertarse en el mercado local. La inmensa población y el amplio uso de celulares, sumado a la reciente regulación del juego hizo de Brasil un mercado extremadamente atractivo. Es así que Stake ideó su estrategia ganadora: optó por lanzar una plataforma localizada, con soporte en portugués y con promociones en moneda local, y asociaciones relacionadas con los diferentes eventos deportivos locales.

Y como si esto no fuera poco, se prevé que el mercado de los juegos de apuestas en línea de Brasil genere alrededor de 2500 millones de dólares en ingresos brutos por juegos (GGR) a finales de 2025. Este crecimiento explosivo refleja una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 60%, lo que indica que los jugadores están adoptando las plataforma legales a una velocidad increíble.

Y las operadoras no son las únicas que salen beneficiadas en este juego. PIX, el monedero digital más usado de Brasil también se favorece. Sesenta millones de brasileros lo prefieren para que sus transacciones sean seguras y más cómodas. Por supuesto, no es el único servicio de banca digital, puesto que hay una variedad de billeteras digitales al igual que tarjetas prepagas, por lo que, en resumidas cuentas, es una gran victoria para el sector bancario también.

Colombia: Pionera en la Regulación Latinoamericana

En 2016, Colombia sentó un precedente, ya que se convirtió en el primer país de Latinoamérica en regular los juegos de apuestas en línea. De mano de la agencia gubernamental Coljuegos, se formó un marco legal bien estructurado con el que el mercado logró crecer de manera saludable y con una variedad de operadores. La ley no solo beneficia a los operadores, sino que también ofrece protección a los jugadores y tiene rigurosas normas que deben acatar para que los jugadores jueguen de forma responsable. De esta manera, las operadoras se ganan la confianza de los jugadores y su lealtad a largo plazo.

Además de las regulaciones estrictas del país, la gran penetración de Internet móvil hizo de este país un mercado rico y diverso listo para explotar. Con alrededor de 6,7 millones de jugadores activos en línea desde sus celulares, Colombia representaba un mercado maduro con un amplio margen para la innovación. Y Stake.com supo aprovechar la oportunidad. Por medio de la adquisición de un operador con licencia ya existente en el país Stake.com entró al mercado colombiano sin mayores inconvenientes. Esto le permitió tener una transición fluida dentro del mercado local.

En términos de números, el mercado del juego en línea en Colombia, generó alrededor de 550 millones de dólares en ingresos brutos de juego en 2024, y se espera que crezca de forma constante entre un 8% y un 10% anual.

En la actualidad, el país cuenta con más de 30 operadores con licencia bajo la supervisión de Coljuegos, por lo que el entorno del entretenimiento es competitivo, pero regulado. Además, al mercado lo acompañan los sistemas de pago locales, como el PSE, que domina las transacciones desde las billeteras electrónicas.

Cabe destacar que los colombianos se toman muy en serio el juego responsable. Desde 2019, más de 15000 jugadores se han inscrito en programas de autoexclusión. Un claro reflejo de la concienciación y del apoyo de la comunidad colombiana.

Perú: Nuevas Regulaciones, Mejores Oportunidades

El mercado del iGaming en Perú está cada vez más emocionante. Nada más el año pasado, el gobierno peruano aprobó algunas leyes que requieren que los operadores de juegos de apuestas en línea saquen licencias para poder operar y que cumplan con regulaciones claras en materia de impuestos, verificación de jugadores y normas de juego responsable.

Perú es un terreno fértil a la espera del crecimiento en la industria del entretenimiento puesto que cuenta con más de 33 millones de habitantes y una tasa de penetración de internet móvil de más del 80%. Si bien las regulaciones son relativamente nuevas (desde 2024), es gracias a ellas que marcas internacionales del calibre de Stake.com han desembarcado en el país para ofrecer contenido localizado y opciones de pago como Yape y soporte en español.

A medida que el mercado peruano madure, la competencia será mayor, pero aquellos que ya se están estableciendo, como es el caso de Stake.com, la ventaja está de su lado, puesto que cuenta con el reconocimiento de la marca y la adaptación cultural. Y si a todo esto le sumamos algunos métodos de pago como Yape, las transacciones se vuelven fáciles y accesibles, lo que crea una mejor experiencia de juego y atrae a las audiencias más jóvenes e involucradas con la tecnología.

Y con una demografía mayormente joven y conocedora de la tecnología, la demanda de tragamonedas de casino dinámicas es cada vez mayor. Entre las tragamonedas más populares se destaca Mustang Gold slot, con una combinación de temas emocionantes y bonos gratificantes que la convierten en una favorita de los jugadores que buscan emoción y valor.

Desde la regulación en el 2024, el sector del iGaming en Perú ha visto aumentar el número de jugadores activos de unos 300000 a casi 600000 para mediados de 2025. Con una conectividad cada vez mayor y con mejoras constantes, la población más joven va creciendo poco a poco. Aproximadamente el 70% de los jugadores usan sus celulares para jugar, por lo que la optimización es fundamental para los operadores.

En la actualidad, Perú cuenta con 10 operadores autorizados, por lo que la competencia es sana y beneficia a los jugadores con una plétora de promociones y un mejor servicio. Asimismo, la industria de los juegos en línea está ayudando a la comunidad, ya que gracias a esta regulación el gobierno nacional ha logrado recaudar importantes ingresos fiscales que se destinan a programas sociales y de apoyo a la adicción al juego.

Italia: Un Mercado Europeo Maduro con Altos Estándares

Italia cuenta con un sólido historial de regulación del juego en línea desde 2011, y continúa mejorando el proceso de concesión de licencias y la protección al consumidor. El mercado es sofisticado y exigente, por lo que los operadores se ven obligados a innovar constantemente, ofreciendo no solo opciones de juego variadas sino también métodos de pago seguros.

Los operadores reconocen a Italia como un país con un alto nivel de exigencia de cumplimiento, en los que se incluyen rigurosos controles KYC y herramientas de juego responsable. Sin embargo, también favorece a quienes cumplen dichas expectativas con una base de jugadores leales y un flujo de ingresos constantes.

Por esta razón, Italia sigue siendo uno de los mercados más lucrativos de iGamins de Europa, con ingresos anuales superiores a los 4.5 millones de euros. Y, si bien el público es muy exigente, hacerte un lugar en el mercado italiano te asegura estabilidad a largo plazo. Stake.com vio la oportunidad y la tomó. Sin embargo, no entró al mercado de manera directa, sino que adquirió a un operador local, cuya licencia fue otorgada por AMD. Ahora, Stake.com ofrece una gran variedad de juegos de grandes proveedores, como Pragmatic Play. En su pestaña podrás encontrar grandes títulos, entre los cuales se destacan Mustang Gold, Sweet Bonanza y Joker´s Jewels.

No obstante, no debemos olvidar que quien hace posible la prosperidad del rubro del iGaming en Italia no es otro más que AMD, el ente regulador italiano del juego en línea. AMD se encargar de aplicar normas estrictas, como límites de pérdidas obligatorios y procedimientos estrictos contra el blanqueo de dinero. Con estas medidas, el AMD garantiza que los jugadores se desenvuelvan en un entorno seguro a la vez que promueve el juego responsable.

Canadá: Un Mercado en Movimiento

El panorama del iGaming en Canadá está evolucionando con rapidez. Ontario, en particular, es pionera desde que legalizó y reguló totalmente el juego en línea en 2022. La provincia cuenta con más de 1,3 millones de jugadores registrados y aporta miles de millones a la economía.

Mientras que algunas provincias todavía tienen normas estrictas o marcos legales limitados, otras, como Alberta, avanzan hacia la legalización. Esta apertura gradual ha captado la atención de marcas mundiales, como Stake.com, que está trabajando para lanzar una plataforma totalmente compatible y en fiat para los jugadores canadienses.

Canadá, con su población con gran poder adquisitivo, conocimiento tecnológico y amplio acceso a Internet, es un mercado muy prometedor para el rubro del iGaming. Dado que las criptomonedas están actualmente prohibidas en los mercados canadienses regulados, los operadores como Stake.com tienen que cambiar de estrategia y centrarse en los métodos de pago locales y la protección de los jugadores. Esta transición representa tanto un reto como una oportunidad para generar confianza y longevidad.

Con más de 40 operadores autorizados solo en Ontario, la competencia es feroz, pero también fomenta la innovación y la capacidad de elección de los jugadores. A medida que otras provincias sigan el ejemplo de Ontario, el mercado canadiense del iGaming se prepara para una rápida expansión.

Conclusiones

La rápida expansión de la industria del iGaming en Brasil, Colombia, Perú, Italia y Canadá demuestra lo importante que es para un sector tener una regulación clara que les ayude a establecerse, además de poseer una gran capacidad para innovar siempre adaptándose a la cultura local. Los movimientos estratégicos de Stake.com en estos mercados demuestran que los operadores pueden prosperar si se adaptan a las leyes locales al tiempo que ofrecen experiencias de juego emocionantes.

Juegos como la tragamonedas Mustang Gold y proveedores como Pragmatic Play son parte de lo que hace que estos mercados sean vibrantes y atractivos para los jugadores de todo el mundo. A medida que más países regulan y adoptan el juego en línea, el futuro se presenta brillante tanto para los operadores como para los jugadores.