Estos son todos los trajes del Spider-Man de Tom Holland rankeados del peor al mejor

A lo largo de sus apariciones en el Universo Cinematográfico de Marvel, Tom Holland ha lucido una serie de trajes que reflejan su evolución como héroe.

A continuación, analizamos y rankeamos cada uno considerando diseño, tecnología incorporada y relevancia narrativa.

TRAJES DE SPIDER-HOLLAND DEL PEOR AL MEJOR

Traje negro con dorado

Este traje, siendo solo el "Upgraded Suit" al revez, genero mucha expectativa por los trailers de "No way Home" desafortunadamente no solo su diseño dejo mucho que desear, si no que el contexto tampoco fue muy bueno, ya que solo voltearon el traje luego de que alguien manchara de pintura verde la parte frontal de este.

Traje de sigilo ("Mono nocturno")

Este traje negro táctico, proporcionado por S.H.I.E.L.D., fue funcional y minimalista. Aunque tuvo su momento práctico, su diseño genérico lo deja por debajo de otros trajes más icónicos.

Homemade Suit

El humilde traje casero simboliza los humildes inicios de Peter Parker, pero su estética simple lo hace el más débil visualmente. Además de tener el plus de ser un homenaje a Scarlet Spider.

Stark Suit

Primer traje oficial de Tony Stark con tecnología avanzada, gafas expresivas móviles y colores vivos. Aunque revolucionó la apariencia del personaje, algunos consideran que la estética está sobrecargada. Este traje fue el primero en tener ojos movibles en el cine, lo cual convertiría con el tiempo en su sello personal.

Iron Spider Armor

Un traje con nanotecnología, brazos mecánicos y acabado metálico. Si bien es espectacular visualmente, su despliegue exagerado y dependencia de CGI lo han convertido en uno de los menos apreciados estéticamente.

Integrated Suit

Una fusión del traje Upgraded con la nanotecnología del Iron Spider, adornado con una araña dorada brillante. A pesar de ser un traje visualmente impresionante, los fans realmente no estuvieron muy felices con el cambio de traje, ya que la mayoría lo considera sumamente saturado en cuanto detalles.

Upgraded Suit

Creado por Peter con tecnología Stark, este traje combina elegancia y nostalgia. El rojo y negro resalta y se considera uno de los trajes más equilibrados y atractivos visualmente. Actualmente, es uno de los más icónicos y favoritos por los fans del cabeza de red.

Nuevo rojo y azul

Con una paleta vibrante e inspiración directa de las versiones clásicas (Maguire, Garfield), este traje aparece al final de No Way Home. Su fuerza icónica y estética refinada lo ubican al tope entre los fans. Incluso siendo muy comparado con el que es conocido por los fans como el mejor traje de spiderman del cine, el de Andrew Garfield.