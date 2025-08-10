Estos serán los personajes del Character Pass 3 de Pirate Warriors 4

Bandai Namco y Omega Force han revelado nuevos detalles sobre el próximo contenido descargable de One Piece: Pirate Warriors 4, y los fans ya cuentan los días para su llegada.

El anuncio confirma la lista de personajes que llegarán con el esperado Character Pass 3, que promete ampliar la experiencia de juego con nuevos luchadores y habilidades.

DISPONIBILIDAD Y PLATAFORMAS

One Piece: Pirate Warriors 4 está disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. El Character Pass 3 estará disponible para su compra a partir del 11 de agosto de 2025, ofreciendo contenido dividido en dos paquetes con un total de seis personajes jugables.

CONTENIDO DLC PIRATE WARRIORS 4

Contenido del DLC #6 – Pack de otoño 2025

El primer paquete del pase, programado para otoño de 2025, incluirá a Rob Lucci en su versión CP0 junto a otros dos personajes que aún no han sido revelados.

Además, este pack añadirá tres trajes extra para distintos personajes del juego

Contenido del DLC #8 – Special Selection Pack

El segundo paquete, previsto para principios de 2026, llevará a la arena a Enel, King y Z como personajes jugables. Esta selección promete batallas intensas y un abanico de estilos de combate únicos para los jugadores.

Bonificación especial por adquirir el Character Pass 3

Quienes compren el pase completo recibirán una técnica adicional para Shanks llamada “Kamusari”, la cual podrá usarse tanto en su versión estándar como en la versión de Shanks vista en la película One Piece Film: Red.