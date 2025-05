Estos son los personajes más fuertes de Street Fighter según la Inteligencia Artificial

Desde su primera entrega en 1987, Street Fighter se ha consolidado como una de las franquicias de videojuegos de pelea más emblemáticas del mundo. A lo largo de los años, sus personajes han protagonizado incontables duelos, torneos y debates entre fans. Pero, ¿qué pasaría si una inteligencia artificial analizara todos esos datos para determinar quiénes son realmente los luchadores más poderosos de la saga?

LOS PERSONAJES MÁS FUERTES DE STREET FIGHTER SEGÚN LA IA

Ryu

No es sorpresa que Ryu encabece la lista. Es el personaje insignia de la saga, conocido por su disciplina, dominio del Hadouken y estilo de pelea basado en el Ansatsuken. Su fuerza radica no solo en su técnica, sino también en su equilibrio: Ryu no tiene puntos débiles evidentes y se adapta bien a cualquier situación de combate.

Akuma

Akuma, también conocido como Gouki en Japón, es considerado uno de los personajes más temidos por su brutalidad y poder devastador. Su dominio del Satsui no Hado y técnicas como el Shun Goku Satsu lo colocan como un rival casi invencible. Según la IA, su combinación de velocidad, fuerza y habilidades sobrenaturales lo convierte en una amenaza constante.

Chun-Li

La primera mujer en un juego de lucha sigue demostrando por qué es una leyenda. Chun-Li destaca por su agilidad, sus famosas patadas relámpago y su experiencia como agente de la Interpol. Su estilo rápido y técnico la hace una oponente difícil de predecir y controlar, especialmente en manos expertas.

M. Bison

M. Bison, líder de la organización criminal Shadaloo, ha sido durante décadas uno de los antagonistas más peligrosos del universo Street Fighter. La IA destaca su uso del Psycho Power, una energía maligna que potencia sus ataques y lo hace especialmente resistente. Su presencia en el campo de batalla siempre representa un enorme desafío.

Ken

Ken, el eterno rival y amigo de Ryu, también figura entre los más fuertes. Aunque comparte muchas técnicas con Ryu, su estilo es más agresivo y explosivo, lo que lo hace destacar en combates de ritmo rápido. Su espíritu competitivo y su dominio del Shoryuken lo mantienen como una elección poderosa entre los jugadores.