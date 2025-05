Oomapas de Cajeme vigila que se cuide el agua en colonias

Las observaciones por desperdiciar agua continúan en las colonias de Cajeme y donde más se detectan es en el área rural, informó el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), el cual reiteró su llamado a la población para hacer buen uso del líquido vital.

La semana pasada, habitantes de la colonia Campestre acudieron a una audiencia ciudadana para solicitar la intervención de la paramunicipal por el despilfarro de agua que se presenta en calles que son terracería. El director técnico, Jesús Antonio Ponce, dio a conocer que se implementó un operativo y se ha hecho el llamado de atención a las personas, a quienes se les invita a evitar posibles multas por este concepto.

"Hemos estado haciendo algunas revisiones ahí, sobre todo respecto a que la población utilice el agua de la forma más adecuada, estamos ahorita en una sequía y le solicitamos a la población que la usemos (el agua) responsablemente, sobre todo aquellos usuarios que usan grandes volúmenes de agua, el llamado es que cuiden el gasto", dijo.

Al momento, el área técnica no ha aplicado multas, mencionó, pues se opta en primera instancia por la concientización de los usuarios.

"Al momento el área técnica no ha aplicado multas, pero sí se han hecho observaciones a personas que lavan sus banquetas, los concientizamos y qué bueno que toman las observaciones como correctas y han hecho caso. Es principalmente en zonas donde no hay pavimento donde se hacen las observaciones. Más que nada en el área rural lo vemos, les decimos a los habitantes que esa agua con la que riegan la lleven a las plantas, pues ahí hay solares que son muy amplios. Cuando rieguen deben hacerlo por la noche, no en las horas pico de temperatura para tener un mejor cuidado", mencionó.

Jesús Antonio Ponce destacó ha habido una buena respuesta en algunas zonas del municipio a los llamados que ha hecho el organismo, pero se trabaja en la micromedición para tener datos más exactos sobre si los ciudadanos han empezado a disminuir las cantidades de agua que se usan actualmente al realizar labores cotidianas.

"Tenemos que hacer algo muy importante que es la micromedición para tener un dato mucho más exacto, pero vemos que la población, en algunos lados, nos apoya con esta parte del consumo, pero necesitamos hacer un esfuerzo mucho más fuerte para que podamos realmente complementar lo que viene siendo el cuidado del recurso hídrico, con la parte habitacional y en la industria", dijo.

El organismo trabaja en atender vialidades cuya infraestructura sanitaria cumplió su vida útil en colonias como Jardines del Valle y Benito Juárez.