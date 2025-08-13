  • 24° C
Viral

Estos son los mejores trajes de Spider-Man en las peliculas y videojuegos

El arácnido ha lucido diferentes versiones de su traje, cada una con detalles únicos que los fans adoran

Ago. 13, 2025
Spider-Man es uno de los superhéroes más icónicos del mundo, y su característico traje siempre ha sido una parte fundamental de su identidad. A lo largo de las películas y videojuegos, el arácnido ha lucido diferentes versiones de su traje, cada una con detalles únicos que los fans adoran. En esta nota, repasamos los mejores trajes de Spider-Man, desde clásicos hasta los más innovadores.

LOS MEJORES TRAJES DE SPIDER-MAN

Traje Amazing Spider-Man 2

El traje de The Amazing Spider-Man 2 (2014) es una reinterpretación moderna del clásico uniforme rojo y azul. Con líneas más definidas y un diseño que resalta la araña en el pecho, este traje busca un balance entre lo clásico y lo contemporáneo.

Además, su textura da la impresión de ser más táctil y realista, lo que lo diferencia de las versiones anteriores en pantalla grande. Simplemente el mejor traje de Spider-Man en el cine.

imagen-cuerpo

Nuevo rojo y azul

En Spider-Man: No Way Home (2021), el traje rojo y azul clásico regresa con algunos toques renovados, como líneas más detalladas y un tono de azul más vibrante.

Este traje refleja la esencia del Spider-Man original, pero con mejoras que encajan perfectamente con la era moderna de las películas de Marvel.

imagen-cuerpo

Upgraded Suit

El Upgraded Suit aparece en Spider-Man: Far From Home (2019). Este traje mantiene la esencia clásica del personaje, pero combinando el rojo clásico con un color negro que le da a Spider-Man una esencia completamente nueva.

Simplemente, uno de los diseños más elegantes que representan la evolución de Peter Parker después de los eventos de Infinity War y Endgame.

imagen-cuerpo

Traje avanzado Spider-Man

Este traje, exclusivo del videojuego Spider-Man para PlayStation 4, es conocido por su diseño moderno y funcional. El símbolo de araña blanco en el pecho y los guantes blancos lo hacen muy distintivo, aportando un estilo fresco que ha sido muy apreciado por los jugadores. El traje combina estética y practicidad para reflejar la evolución del personaje en el videojuego. Despues el traje seria actualizado y mejorado aún más para la secuela del juego en PS5.

imagen-cuerpo

Traje de Spider-Man Miles Morales

Uno de los trajes más innovadores proviene de Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018). El traje de Miles Morales se destaca por ser negro con detalles en rojo, muy diferente del clásico rojo y azul.

Su diseño refleja una identidad única y fresca, que ha sido muy bien recibida por la comunidad, además de representar un paso importante hacia la diversidad en el universo Spider-Man.

imagen-cuerpo
Brayam Chávez
