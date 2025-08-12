El director de DanDaDan explica la última controversia del anime

En el mundo de las adaptaciones de manga a anime, la tendencia suele ser mantener la obra original lo más intacta posible; Sin embargo, este enfoque también limita las posibilidades creativas que ofrece la animación.

En el caso de la segunda temporada de DanDaDan, el director Fuga Yamashiro ha decidido romper con esta tradición y aplicar cambios que, aunque han generado debate, han sido bien recibidos por muchos seguidores.

Si sentiste que esta nueva temporada tiene un tono diferente respecto a los primeros capítulos, no estás solo. Yamashiro confirmó que él y su equipo están experimentando con nuevas formas de narrar la historia para acercarla a un público más amplio, lo que ha derivado en modificaciones notables.

UNA APUESTA MÁS VALIENTE EN LA NARRACIÓN

El director explicó que en la primera temporada se mantuvieron muy fieles al manga de Yukinobu Tatsu, cuidando cada detalle para recrear las mejores escenas y cubrir huecos narrativos con precisión. Pero esta vez, la meta es distinta:

"Si una escena es romántica, vamos a potenciar el romance. Si es divertida, vamos a subir la comedia al máximo. Estamos expandiendo y dramatizando momentos, incluso añadiendo gags visuales que no estaban en el manga", señaló Yamashiro.

Un ejemplo de este nuevo enfoque fue la animación de una secuencia en la que un camión iba en reversa. En el manga, la viñeta resultaba ambigua, por lo que el equipo decidió recrearla de forma más clara y entretenida. Aun así, Yamashiro reconoció que existe cierta preocupación por cómo recibirán estos cambios los fans más apegados a la obra original.

RESPETO AL MATERIAL ORIGINAL, PERO CON MÁS CREATIVIDAD

Aunque los ajustes puedan parecer drásticos, el director subrayó que no buscan reemplazar el trabajo original, sino enriquecerlo utilizando al máximo las herramientas que brinda la animación. Esto ha resultado en escenas más largas, nuevos ángulos de cámara y movimientos que resaltan detalles que en el manga podrían pasar desapercibidos.

La respuesta de la comunidad ha sido en gran medida positiva. Lejos de sentir que el anime sustituye al manga, muchos consideran que estas adiciones hacen que el trabajo de Science Saru y Yukinobu Tatsu se complemente de forma brillante, dándole a la historia un aire fresco sin perder su esencia.