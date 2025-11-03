Estos son capítulos de "It: Welcome to Derry" y cuándo se estrenan en HBO Max

Estrenada hoy 3 de noviembre en HBO Max, esta serie producida por Andy Muschietti promete no solo sustos inolvidables, sino también una exploración de temas sociales de los años 60, como el racismo, la Guerra Fría y los miedos colectivos.

Bill Skarsgård retoma su papel icónico como Pennywise, llevando a los fans a descubrir cómo el mal inició en Derry mucho antes de los eventos de las películas. Aquí te decimos cuántos capítulos podremos ver de esta serie.

La narrativa explora los orígenes de Pennywise, su conexión con Derry y cómo aprovecha las vulnerabilidades emocionales de sus víctimas, todo enmarcado en un contexto social de los años 60.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS SON DE IT: WELCOME TO DERRY?

La primera temporada de It: Welcome to Derry consta de 8 episodios, con lanzamientos semanales para mantener el suspenso:

Ep 1: 26 de octubre de 2025

Ep 2: 31 de octubre de 2025 (para celebrar Halloween)

Ep 3: 9 de noviembre de 2025

Ep 4: 16 de noviembre de 2025

Ep 5: 23 de noviembre de 2025

Ep 6: 30 de noviembre de 2025

Ep 7: 7 de diciembre de 2025

Ep 8 (final): 14 de diciembre de 2025

Cada episodio dura aproximadamente una hora, permitiendo un desarrollo pausado y tenso de la trama.

PERSONAJES PRINCIPALES Y ELENCO: