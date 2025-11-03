Estos son capítulos de "It: Welcome to Derry" y cuándo se estrenan en HBO Max

Estrenada hoy 3 de noviembre en HBO Max, esta serie producida por Andy Muschietti promete no solo sustos inolvidables, sino también una exploración de temas sociales de los años 60, como el racismo, la Guerra Fría y los miedos colectivos.
Bill Skarsgård retoma su papel icónico como Pennywise, llevando a los fans a descubrir cómo el mal inició en Derry mucho antes de los eventos de las películas. Aquí te decimos cuántos capítulos podremos ver de esta serie.
La narrativa explora los orígenes de Pennywise, su conexión con Derry y cómo aprovecha las vulnerabilidades emocionales de sus víctimas, todo enmarcado en un contexto social de los años 60.
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS SON DE IT: WELCOME TO DERRY?
La primera temporada de It: Welcome to Derry consta de 8 episodios, con lanzamientos semanales para mantener el suspenso:
- Ep 1: 26 de octubre de 2025
- Ep 2: 31 de octubre de 2025 (para celebrar Halloween)
- Ep 3: 9 de noviembre de 2025
- Ep 4: 16 de noviembre de 2025
- Ep 5: 23 de noviembre de 2025
- Ep 6: 30 de noviembre de 2025
- Ep 7: 7 de diciembre de 2025
- Ep 8 (final): 14 de diciembre de 2025
Cada episodio dura aproximadamente una hora, permitiendo un desarrollo pausado y tenso de la trama.
PERSONAJES PRINCIPALES Y ELENCO:
- Pennywise – Bill Skarsgård: La entidad maligna ancestral que aterroriza Derry.
- Leroy Hanlon – Jovan Adepo: Patriarca de la familia Hanlon, veterano militar.
- Charlotte Hanlon – Taylour Paige: Matriarca protectora que enfrenta los sucesos siniestros.
- Al Marsh – Chris Chalk: Oficial de policía involucrado en las desapariciones.
- Ned Lomax – James Remar: Figura adulta de Derry que se enfrenta al terror.
- Richie Dufresne – Stephen Rider: Residente local atrapado en el ciclo de violencia.
- Christine – Madeleine Stowe: Mujer misteriosa con conexiones al pasado de Derry.
- Mike Hanlon (adulto) – Rudy Mancuso: Cronista de Derry, joven versión del personaje del libro.
- Victor Criss – Joshua Odjick: Adolescente marginado que enfrenta los miedos de su generación.
- Belch Huggins – Mikkal Karim Fidler: Amigo leal del grupo juvenil, vulnerable al mal de Pennywise.
- Hijo Hanlon – Jack Molloy Legault: Niño cuya inocencia atrae la atención letal de Pennywise.