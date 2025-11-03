  • 24° C
Gobierno francés amenaza con expulsar a "Shein" del mercado si reincide en ventas de muñecas sexuales

La advertencia se emite luego de que el Consumo y la Represión de Fraudes detectara recientemente este tipo de artículos en la plataforma

Nov. 03, 2025
El gobierno francés podrá bloquear el acceso de la empresa al mercado nacional.

De acuerdo con el ministro de Economía de Francia, la ley permite solicitar el bloqueo del acceso a plataformas digitales que reincidan en la venta de productos relacionados con terrorismo, tráfico de drogas o material pedopornográfico. La advertencia se emite luego de que la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes detectara recientemente este tipo de artículos en la plataforma.

El funcionario aseguró que se abrirá una investigación judicial por el caso y reiteró que este tipo de objetos son ilegales en Francia.

¿POR QUÉ ESTÁ SIENDO INVESTIGADA LA PLATAFORMA DE "SHEIN"?

El sábado anterior, la unidad antifraude francesa denunció que el sitio web de Shein ofrecía "muñecas sexuales con apariencia infantil", lo cual fue calificado por las autoridades como contenido con carácter pedopornográfico.

Shein informó haber retirado dichos artículos de su catálogo. Sin embargo, las autoridades insistieron en que el hecho será objeto de investigación, y advirtieron que, si la situación se repite o bien, si no son eliminados tales productos similares en un plazo máximo de 24 horas, el gobierno francés podrá bloquear el acceso de la empresa al mercado nacional.

Redacción
