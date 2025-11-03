  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 3 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

¿Qué pasa si consumes mucho hígado? Consecuencias de comerlo en exceso

Se aconseja consumirlo solo una o dos veces por semana, en porciones moderadas, pues es una fuente concentrada de vitamina A y otros nutrientes

Nov. 03, 2025
¿Qué pasa si consumes mucho hígado? Consecuencias de comerlo en exceso

El hígado es considerado uno de los alimentos más nutritivos que existen. Este órgano, consumido por diversas culturas desde hace siglos, destaca por su alto contenido en vitaminas y minerales esenciales como la vitamina A, el hierro, el folato y la vitamina B12.

Sin embargo, a pesar de sus múltiples beneficios, comer hígado en exceso puede provocar efectos adversos importantes para la salud.

BENEFICIOS DE COMER HÍGADO

Entre sus principales aportes nutricionales, el hígado se distingue por ser una fuente concentrada de vitamina A, nutriente esencial para mantener una buena visión, reforzar el sistema inmunológico y favorecer la reproducción celular.

Además, su alto contenido de hierro ayuda a prevenir la anemia y mejorar los niveles de energía, mientras que las vitaminas del complejo B contribuyen al metabolismo y al buen funcionamiento del sistema nervioso.

CONSECUENCIAS DE COMER HÍGADO EN EXCESO

No obstante, el consumo excesivo de hígado puede volverse contraproducente. El principal riesgo está en la hipervitaminosis A, una condición causada por el exceso de vitamina A en el organismo.

Esta puede provocar síntomas como:

  • Náuseas
  • Mareos
  • Dolor de cabeza
  • Fatiga
  • Irritabilidad
  • Daño hepático
  • En casos más graves, puede afectar los huesos y provocar alteraciones en la piel y el sistema nervioso.

Otro aspecto a considerar es que el hígado, al ser el órgano encargado de procesar toxinas en los animales, puede acumular residuos de contaminantes o metales pesados, sobre todo si proviene de animales criados en ambientes con exposición a químicos o alimentos procesados.

Por eso, los especialistas recomiendan optar por hígado de procedencia confiable y preferiblemente orgánica.

En general, se aconseja consumir hígado solo una o dos veces por semana, en porciones moderadas. Personas con enfermedades hepáticas, mujeres embarazadas o individuos con problemas de absorción de vitaminas deben tener especial precaución y consultar con su médico antes de incluirlo en su dieta.

El hígado puede ser un aliado poderoso para la salud cuando se consume con moderación, pero un exceso puede resultar perjudicial. La clave está en el equilibrio: aprovechar sus beneficios sin sobrepasar los límites que el cuerpo puede tolerar.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
¿Cómo evitar fraudes al comprar un auto seminuevo por internet?
Viral

¿Cómo evitar fraudes al comprar un auto seminuevo por internet?

Noviembre 03, 2025

Comprar un auto seminuevo en México puede ser una buena inversión, pero también implica riesgos ante el aumento de fraudes en redes sociales

Momento viral: Redes sociales localizan a fan que cantó con Juan Gabriel en Mexicali
Viral

Momento viral: Redes sociales localizan a fan que cantó con Juan Gabriel en Mexicali

Noviembre 03, 2025

La escena, recuperada del archivo y presentada en el nuevo documental del artista, hizo que miles de usuarios se preguntaran quién era aquella mujer

Santoral de hoy, 3 de noviembre: San Martín de Porres, el santo de la escoba, patrono de la justicia social y la paz
Viral

Santoral de hoy, 3 de noviembre: San Martín de Porres, "el santo de la escoba", patrono de la justicia social y la paz

Noviembre 03, 2025

Su frase "Yo te curo y Dios te sana" refleja la profunda fe de San Martín de Porres y su compromiso de servir con amor al prójimo